Das hätte ein langer und unangenehmer Aufenthalt werden können. Doch Stadt und Zirkus haben sich nach anfänglichen Diskussionen friedlich geeinigt. Die Zirkusleute haben Menden mittlerweile verlassen.

Zunächst schienen die Fronten verhärtet. Der Zirkus Altano konnte gerade zwei Mal vor wenigen Besuchern auf Battenfelds Wiese auftreten, als der Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen das Auftrittsverbot wegen der Coronavirus-Ausbreitung verkündete. Für Zirkuschef Karl Neigert stand fest, dass er große Verluste in Menden eingefahren hatte.

Forderung nach verbindlicher Zusage

Deshalb verkündete der Familienvater zunächst, dass er und seine Familie einfach weiter auf Battenfelds Wiese bleiben würden. Er werde die Hönnestadt nur dann verlassen, wenn er von der Stadt eine verbindliche Zusage für einen neuen Auftritt im Herbst bekomme. Das Problem: Die Stadt hat die Regelung, dass maximal zwei Zirkus-Betriebe pro Jahr anreisen dürfen, und für den Herbst hat bereits ein anderer Zirkus eine Zusage.

Kompromiss geschlossen

Nun hat sich die Stadt Menden mit dem Zirkus Altano geeinigt. Der Kompromiss: Der Zirkus darf im Frühling des nächsten Jahres erneut nach Menden kommen. Und darüber hinaus hat die Stadt den reisenden Gästen nicht nur die Kaution, sondern auf Kulanzbasis auch die so genannte Sondernutzungsgebühr – also quasi die Miete für die zeitweise Nutzung von Battenfelds Wiese - zurückerstattet.

Stadt zahlt drauf

Natürlich habe die Stadt in dieser außergewöhnlichen Situation draufzahlen müssen, räumt Stadtsprecher Johannes Ehrlich ein. „Aber was bringt es dem Zirkus, und was bringt es uns, wenn er hier strandet? Dann entstehen erst Recht Kosten.“ So habe der Zirkus das Geld zum Tanken und für die Weiterfahrt. Mittlerweile ist Karl Neigert mit seiner Familie in Mülheim. Dort darf der Zirkus Altano derzeit zwar auch nicht auftreten, hier aber gebe es Wiesen für die Tiere.

