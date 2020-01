Menden. In Menden sind weitere Autos aufgebrochen worden. Die Beute ist erneut gering. Einem Autofahrer wurden Flohmarktartikel gestohlen.

Menden: Wieder neue Auto-Aufbrüche im Stadtgebiet

Die Serie von Auto-Aufbrüchen in Menden geht weiter. Wieder ist die Beute vergleichsweise gering. Am Bösperder Weg wurden aus einem Lupo Flohmarktartikel gestohlen.

Laut Polizei wurde am Freitagmorgen, zwischen 4.10 und 7.50 Uhr aus einem Auto an der Eisenberger Straße eine Geldbörse entwendet. Im Zeitraum zwischen Montag und Donnerstag wurde ein auf einem Parkplatz am Bösperder Weg stehender Lupo, in dem sich diverse Flohmarktartikel befanden, aufgebrochen. Der oder die Täter hatten hierzu die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Es entstand Sachschaden.

Polizei rät dringend zu verstärkter Aufmerksamkeit

Sachdienliche Hinweise zu dem oder den Auto-Aufbrechern nimmt die Polizei in Menden 02373/9099-0 entgegen. Die Polizei rät Anwohnern dringend zu Aufmerksamkeit. Verdächtige Bewegungen rund um Fahrzeuge sollen schnellstmöglich unter der Notrufnummer 110 gemeldet werden. Bei dem oder den Tätern geht die Polizei möglicherweise von Beschaffungskriminalität aus.

