Menden. Erneut kam es in Menden zu Aufbrüchen an abgestellten Autos. Die Serie setzt sich fort. In einem Auto machten die Täter teure Beute.

Menden: Wieder Autoaufbrüche – dieses Mal mit dicker Beute

In Menden setzt sich die Serie mit Autoaufbrüchen fort. Dieses Mal machten der oder die Täter aber deutlich größere Beute. Ob die Taten tatsächlich zusammenhängen, bleibt offen.

In der Nacht zum Montag (6. Januar) wurde laut Polizei an der May-Eyth-Straße die Beifahrertür eines schwarzen Daimler-Benz eingeschlagen. Der Täter nahm einen Tablet-PC und einen USB-Stick an sich.

Multimedia-Anlage im Fiat Bravo im Visier

Eine weitere Tat ist möglicherweise schon länger her, wurde aber erst jetzt entdeckt: Unbekannte haben versucht, die Multimedia-Anlage aus einem am Bieberkamp abgestellten roten Fiat Bravo auszubauen. Wie der Besitzer erst jetzt feststellte, wurde zwischen dem 21. Dezember und dem vergangenen Sonntagmorgen die Fahrertür aufgebrochen. Anschließend holten die Diebe die teure Elektronik aus dem Schacht im Armaturenbrett. Allerdings konnten sie den Kabelbaum nicht lösen, so dass das Gerät im Wagen blieb.

Die Polizei rät zu erhöhter Wachsamkeit beim Abstellen von Fahrzeugen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02373/9099-0.

