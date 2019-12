Menden: Turmblasen 2019 an Heiligabend vor dem Alten Rathaus

An Heiligabend ist es so weit: Drei Male hat der Mendener Weihnachtschor 2019 geprobt, und es dürften laut dem Initiator Tobias Holz um die 60 Sängerinnen und Sänger werden, die zum traditionellen Turmblasen ab 16.30 Uhr die Lieder „Leise rieselt der Schnee“ und „Kommet, ihr Hirten“ intonieren wollen. Das Turmblasen findet wie immer vor dem Alten Rathaus und der Kirche St. Vincenz statt – alle Details zur Veranstaltung.

Besuchermassen beim Turmblasen 2012 in Menden. Foto: Martina Dinslage / WP

In dieser halben Stunde der Besinnlichkeit zum Fest der Feste, die seit 1928 in Menden zum festen Bestandteil des Heiligen Abends zählt, werden zudem die Bläser vom Turm und die Ansprache des Bürgermeisters zu hören sein – letztmals von Martin Wächter (CDU), der sich im kommenden Jahr bekanntlich nicht mehr zur Wahl stellen wird. Es ist auch die halbe Stunde, in der die versammelten Mendenerinnen und Mendener an die Mitbürger denken, die auf der Polizei- und Feuerwache, im Krankenhaus, Pflegediensten und anderswo für andere da sind, statt Heiligabend zuhause zu sein.

Der Heiligabend bietet auch „die“ Gelegenheit, den Sängerinnen und Sängern mit einer Spende für die Hilfsaktion „Mendener in Not“ zu danken. Dafür füllt man den hier abgedruckten Coupon aus und trägt eine Summe pro Sänger ein, die mit der Zahl der Stimmen auf der Treppe multipliziert wird. Wer also bei 60 Sängerinnen und Sängern 50 Cent eingetragen hat, spendet damit an Heiligabend 30 Euro für Mitbürger, die Not leiden – häufig alleinerziehende Mütter oder alte Menschen.

Coupon auf der Treppe abgeben

Wer das tun will, schneide den ausgefüllten Coupon aus und gebe ihn auf der Treppe im Chor ab. Tobias Holz, der auch Vorsitzender des Chorverbands Hönne-Ruhr ist, wird die Coupons dort entgegennehmen. Und damit tun alle ein gutes Werk, die Akteure wie auch ihre Zuhörer.

Die Aktion und der neue Projektchor waren 2016 ins Leben gerufen worden, um die damals fast verwaiste Treppe wieder zu füllen. Der Erfolg gibt dem Chorverband recht. Auch die WP bedankt sich herzlich dafür – und wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten!

