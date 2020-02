Menden: Tulpensonntagsumzug soll wie gewohnt stattfinden

Menden. In einer Sitzung mit Polizei und Ordnungsamt hat die Mendener Karnevalsgesellschaft Sonntagfrüh entschieden: Der Umzug findet wie gewohnt statt.

Die Mendener Narren trotzen Regen und Sturm: Der Tulpensonntagsumzug findet statt und startet wie gewohnt um 14 Uhr. Ralf Hörchner, Pressewart der Mendener Karnevalsgesellschaft (MKG) Kornblumenblau, bestätigt gegenüber der WP: Ja, der Umzug findet wie gewohnt statt.

Am Sonntagmorgen sei in einer gemeinsamen Sitzung mit Ordnungsamt und Polizei entschieden worden: „Wir lassen den Zug stattfinden“, erklärt Ralf Hörchner. „Aber wir werden das Wetter selbstverständlich im Auge behalten“, betont der MKG-Pressewart. Sollte der Wind dennoch für die Wagen zu einer Gefahr werden, werde sofort eingegriffen.

Absperrung in Mendener Innenstadt vorbereitet

Am Vormittag sind die Absperrung in der Innenstadt wie gewohnt vorbereitet worden. Jetzt hofft Ralf Hörchner stellvertretend für die MKG, dass sich trotz des Wetters Närrinnen und Narren auf den Weg in die Mendener Innenstadt machen werden.

Diejenigen, die die Zugstrecke säumen werden, können dann vermutlich eine um so größere Ausbeute mit nach Hause nehmen. „Das Wurfmaterial haben wir ja“, sagt Ralf Hörchner.