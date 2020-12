Menden: Tiere leiden unter Feuerwerk - Freude über Verbot

Menden Die Mendener Tierhilfe setzt auf die Vernunft der Bürger. Tiere erschrecken sich enorm durch das Feuerwerk. Verbot trifft auf Zuspruch.

Freude über das Verkaufsverbot für Böller herrscht bei der Mendener Tierhilfe. "Das kommt uns natürlich gelegen, und wir sind definitiv für das Verbot", sagt Tierschützerin Michaela Bergmann. Zwar wurden in Menden keine expliziten Plätze ausgewiesen, auf denen zu Silvester ein Feuerwerksverbot herrscht, doch die Untersagung für den Verkauf gilt auch in der Hönnestadt.

Nicht nur Haustiere leiden jährlich unter dem Knallen der Silvester-Raketen, auch Wildtiere seien davon betroffen. Unter anderem Wildschweine oder Rehe. "Die Tiere erschrecken sich unheimlich, das ist ja auch alles total laut", erklärt Bergmann. Daher hofft die Tierschützerin, dass kaum jemand in diesem Jahr Böller zünden wird. Denn anders als in Städten wie beispielsweise Hagen sind in Menden lediglich der Verkauf und das öffentliche Feuerwerk untersagt. Das private Zünden von Raketen bleibt somit eigentlich gestattet.

Briefkasten wird jährlich in die Luft gesprengt

Neben dem Schutz der Tiere gibt es für Michaela Bergmann noch einen weiteren Aspekt: "Unser Briefkasten am Vereinsheim wird eigentlich jedes Silvester in die Luft gesprengt, wir hoffen, dass er dann in diesem Jahr heile bleibt", sagt sie. Die Tierschützerin setzt auf die Vernunft der Hönnestädter.

Das bundesweite Verkaufs-Verbot von Feuerwerkskörpern ist offiziell am 22. Dezember durch das Bundesinnenministerium in Kraft getreten. Zuvor hatten sich Bund und Länder bereits am 13. Dezember auf diesen Beschluss geeinigt. Durch das deutschlandweite Verbot sollen insbesondere auch Krankenhäuser zum Jahreswechsel entlastet werden.