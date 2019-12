Bösperde. An der Holzener Dorfstraße in Menden-Bösperde hebelten die zwei Täter am Samstagmorgen die Blende eines Automaten auf.

Menden: Täter wollen Geldautomaten sprengen und scheitern

Zwei Geldautomatenknacker sind am Samstagmorgen an der Holzener Dorfstraße gescheitert. Das teilt die Polizei mit. Gegen 7 Uhr hebelten die Täter die Blende eines Geldautomaten auf. Sie zogen sich jedoch nach kurzer Zeit wieder zurück und nahmen Abstand von ihrem Vorhaben. Es entstand bei diesem Versuch laut Polizeibericht nur geringer Sachschaden; der Automat ging noch am Morgen wieder in Betrieb.