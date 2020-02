Menden: Sturm „Victoria“ lässt Feuerwehr vier Mal ausrücken

Menden. Umgestürzte Bäume auf Straßen, Wegen und Leitungen: Sturmtief „Victoria“ blieb harmloser als zuvor „Sabine“, doch erneut gab es Gefahren.

Auch wenn Sturmtief „Victoria“ am Wochenende in Menden deutlich schwächer war als zuvor „Sabine“: Für vier Einsätze der heimischen Feuerwehr reichte es.

Los ging’s am Sonntagabend um 19.47 Uhr: Als sich an der Joachim-Ringelnatz-Straße im Lahrfeld die Abdeckung eines Schornsteins vom Haus verabschieden wollte, war sogar das Drehleiter-Fahrzeug gefragt.

Nur wenige Minuten später kam der nächste Alarm aus Niederbarge: Dort hatte sich ein umstürzender Baum ausgerechnet auf eine Stromleitung gelegt.

Um 20.57 Uhr gab es die nächste Alarmmeldung: Am Hembrocker Berg nahe dem Wannebach blockierte ein umgestürzter Baum die Straße. Den Bereich hatten die Wehrleute noch von Sturm „Sabine“ in unguter Erinnerung.

Schließlich, um 7.33 Uhr am Montagmorgen, musste die Wehr noch einmal ausrücken: Am Gillkamp in Bösperde hatte sich ein Baum quer über einen Fußweg gelegt.