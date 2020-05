Menden: Stadtradeln 2020 startet Sonntag ohne Auftaktfeier

So sah der Auftakt 2019 aus: Dr. Günther Reichle verkleidet als Karl von Drais macht eine kleine Radtour auf der Draisine für die Kinder. In diesem Jahr gibt es coronabedingt keine gemeinsame Veranstaltung

Menden. Das Stadtradeln findet 2020 trotz Corona-Krise statt. Allerdings gibt es am 17. Mai keine gemeinsame Auftaktveranstaltung in Menden.

Stadtverwaltung Menden und ADFC laden in diesem Jahr trotz Corona-Krise zum Stadtradeln ein. Auftakt ist am Sonntag, 17. Mai. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal keine gemeinsame Auftaktveranstaltung. Und auch der festliche Abschluss ist abgesagt. Das gemeinsame Ziel der Teilnehmer soll gleich bleiben.

Stadtsprecher Johannes Ehrlichbetont, dass gemeinsame Radtouren mit Freunden und Familie durchaus erlaubt sein sollen. „Immer mit dem gegebenen Mindestabstand von 1,50 Metern. Auch Ausflugsziele, die geöffnet sind, gibt es inzwischen wieder.“ Deshalb sei es eigentlich ja umso attraktiver, an der Aktion teilzunehmen.

Stadtradeln: Anmelden auf der Internetplattform

Alle Mendener sind eingeladen, sich auf der Internetplattform anzumelden und dann nach den aktuell erlaubten Regeln Rad zu fahren und die gefahrenen Kilometer digital zu melden. Auch Teams können gemeldet werden. Anders als in den vergangenen Jahren wird es am Ende keine Sieger, Rekorde und beste Teams geben. Ohnehin waren die Rekorde nur schwer zu überprüfen. Eine Schülergruppe hatte 2018 auf sich aufmerksam gemacht, weil sie die selbst eingetragenen Werte selbstbewusst ein wenig zu sehr frisiert hatte.

Anmeldung für alle Aktionen im Netz Wer sich anmelden will oder weiter über das Stadtradeln informieren will, kann das kontaktlos online tun, wie die Organisatoren betonen. Weitere Informationen gibt es auf der Mendener Seite der deutschlandweit aktiven Initiative: www.stadtradeln.de/menden-sauerland Auch die Anmeldung für die gemeinsame Aktion von AOK und ADFC ist im Internet möglich: „Mit dem Rad zur Arbeit“ findet in diesem Jahr später, nämlich vom 1. Juni bis zum 30. September 2020 statt. Weitere Informationen im Internet unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de.

Auch die geführten Touren durch den ADFC Menden können in diesem Jahr nicht angeboten werden. Ende der Stadtradelaktion ist bereits am 6. Juni 2020. Darauf habe sich der Arbeitskreis Stadtradeln, bestehend aus Vertretern der Schulen in Menden, des ADFC, der VHS, den Stadtwerken Menden, den Partnern AOK und 2Rad Dünnebacke und der Stadtverwaltung verständigt. Die angeschlossene Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ findet unabhängig vom 1. Juni bis zum 30. September statt.

ADFC kämpft fürs Radeln

ADFC-Sprecher Günther Reichle, selbst Lungenfacharzt, sieht das Stadtradeln als perfekte Ergänzung in Corona-Zeiten: „Es ist eine Freude, Eltern mit Kindern jeden Alters auf alten und neuen Rädern strampeln zu sehen, Erwachsene auf Fahrrädern mit und ohne Motor. Es wird freundlich gegrüßt und stolz gezeigt, wir sind mit Spaß dabei.“ Man habe im Organisatorenkreis bewusst nicht die fünfte Auflage des Stadtradelns absagen wollen, betont Reichle: „Ein Hauptargument war die Förderung des Radfahrens bei Kindern und Jugendlichen. Jetzt erst recht nach dem Motto des Internationalen Klimabündnis:Radeln für mehr Lebensqualität, Radförderung und Klimaschutz.“ Der ADFC habe sich „sehr für die Durchführung eingesetzt, damit gerade jetzt Menschen bestärkt werden, das Fahrrad im Alltag und in der Freizeit zu nutzen“.

