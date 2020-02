Menden. Das angekündigte Orkantief „Sabine“ soll ab Sonntagnachmittag über NRW hinwegfegen. Was die Nachricht für Schulen, Forst und Feuerwehr bedeutet.

Menden: Sorge vor einem zweiten Orkan wie Kyrill

Meteorologen warnen bereits seit Tagen vor Orkantief „Sabine“. Ab Sonntagnachmittag soll es in Nordrhein-Westfalen Sturm- und möglicherweise sogar Orkanböen geben. Bereits am Freitagmittag haben deshalb einige Mendener Schulleiter entschieden, für Montag unterrichtsfrei zu geben und Schüler und Eltern informiert. Derweil blicken Förster mit Sorge dem angekündigten Sturm entgegen.

Schulen

Gymnasium an der Hönne, Gesamtschule, Walburgisgymnasium, Walburgisrealschule und das Placida-Viel-Berufskolleg bleiben am Montag geschlossen. Die Realschule Menden stellt den Eltern eine Entscheidung frei.

Auch an den Mendener Grundschulen entscheiden die Eltern, ob sie ihr Kind am Montag zur Schule schicken wollen. Betreuung und Offener Ganztag seien sichergestellt, erklärt Christiane Lohmann, Schulleiterin der Albert-Schweitzer-Schule. Auch die Grundschulen hätten sich untereinander abgesprochen. Es werde kein regulärer, sondern ein etwas anderer Unterricht stattfinden, so dass Kinder, die zuhause bleiben, nichts Wichtiges verpassen.

Wetterexperte

Eine genaue Prognose, wie stark sich „Sabine“ in Menden bemerkbar machen wird, sei aktuell allerdings noch nicht möglich, erklärt der Mendener Wetterexperte Peter Friedrich. „Dass es kräftig winden wird, ist klar. Wie stark, das ist frühestens etwa zehn bis zwölf Stunden bevor es losgeht, zu beurteilen“, gibt Friedrich eine erste Einschätzung. Von einem Sonntagsspaziergang im Wald rate er allerdings jedem ab.

Wald

Volker Seegers blickt dem angekündigten Sturm mit Sorge entgegen. „Die Vorhersagen sind schon sehr beunruhigend“, sagt der Förster der Forst- und Renteiverwaltung Edelburg. Ein Sturm wie „Kyrill“ ist für Seegers das Letzte, was der Wald jetzt noch gebrauchen kann.

„Wir sind heute schon geschädigt genug“, führt der Förster aus. Trockenheit und Borkenkäfer haben große Schäden verursacht. Noch intakte Bereiche böten dem Sturm ungeschützt Angriffsfläche. „Und Käferholz wird schnell abbrechen“, befürchtet Volker Seegers. Weiteres Holz könne der Markt derzeit aber überhaupt nicht gebrauchen. Derweil hofft Seegers, dass das Szenario nicht so schlimm wird wie befürchtet.

Feuerwehr

Bei der Feuerwehr heißt es: Abwarten und bei Bedarf reagieren. „Wenn der Sturm kommt, werden wir die Gerätehäuser entsprechend besetzen“, erklärt Feuerwehrsprecher Stefan Deitel.

Sollte es aufgrund der Zahl der Einsätze notwendig werden, werde ein sogenannter Meldekopf gebildet, um die Zentrale zu entlasten und die Einsätze von Menden aus zu koordinieren.