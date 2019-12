Menden. Am Gollacksplatz in Menden kam es zu einem Fahrraddiebstahl. Das Rad verfügt über sehr auffällig Felgen. Die Polizei setzt auf Hinweise.

Menden: Seltenes Fahrrad mit auffälligen Felgen gestohlen

In Menden wurde am Mittwoch (19. Dezember) ein seltenes Fahrrad mit sehr auffälligen Felgen gestohlen. Das Fahrrad war eigentlich gesichert.

Der Diebstahl ereignete sich am Mittwochabend am Gollacksplatz.. Der Besitzer hatte das Rad kurz vor 18 Uhr an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Als er gegen 21.30 Uhr zurückkehrte, war das Rad der Marke Cube AMS mit schwarz-weißem Rahmen und schwarz-weiß-roten Felgen weg.

Hinweise nimmt die Polizei in Menden entgegen: 02373/9099-0.

