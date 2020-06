Menden: Schützen Oesbern verkünden Fest-Absage per Plakat

Menden/Oesbern. Statt das eigene Schützenfest per Plakat anzukündigen, teilt Oesbern auf diesem Weg die Fest-Absage mit. Es gibt noch weitere Aktionen.

Seit einigen Tagen sind die Plakate der Schützenbruderschaft St. Michael Oesbern an den Straßenrändern zu sehen. Statt wie gewohnt in Menden das eigene Schützenfest anzukündigen, verfolgen die Oesberner dieses Mal allerdings ein anderes Ziel. Denn das Schützenfest ist – wie alle Feste der heimischen Vereine und Bruderschaften in diesem Sommer – wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Schützen bleiben dennoch nicht untätig.

„Die vielen bunten Plakate, die sonst die zahlreichen Feste und Veranstaltungen in Menden ankündigen, prägen und beleben normalerweise das Stadtbild“, erklärt Thomas Plümper, Brudermeister der Schützenbruderschaft St. Michael Oesbern. Plümper weiter: „Sowohl mit den Plakaten als auch mit dem Michaelsboten wollen wir ein Stück weit Normalität aufrechterhalten“.

Positive Rückmeldungen zu dem ersten Schützenfestplakat in dieser Saison gab es laut Schützenbruderschaft bereits von vielen Seiten. Auch wenn auf diesem die Absage des Festes bekannt gegeben wird. „Wenngleich auch unser Fest in diesem Jahr nicht stattfinden kann, so war es uns doch wichtig, ein positives Signal zu senden,“ fügt Oberst Thomas Ulferts hinzu. „Mit dem Plakat wollen wir einerseits zum Ausdruck bringen, dass wir an all diejenigen denken, die wir in diesem Jahr leider nicht persönlich in Oesbern begrüßen dürfen, uns zum anderen jedoch bereits heute sehr darauf freuen, dies im kommenden nachholen zu können.“

Aktion am Festwochenende

Ebenfalls groß gewesen sei die Freude bei den Bürgern über den Michaelsboten, berichtet die Schützenbruderschaft. Der Erlös aus dem Anzeigenverkauf komme in diesem Jahr den Musikvereinen zugute, welche die Oesberner während ihres Schützenfestwochenendes normalerweise begleiten. Hier möchte sich die Schützenbruderschaft nochmal an alle Inserenten und Sponsoren danken, die diese Aktion mit ihrem Beitrag unterstützen.

Eine besondere Aktion haben sich die Oesberner für ihr Schützenfestwochenende einfallen lassen. Unter dem Motto „Dein Königspaar kommt zu Dir“ begibt sich das Königspaar David Bettermann und Lisa Preuß-König mit dem Cabrio auf eine Rundfahrt durch die Oesberner Straßen: „Wir haben mit dem Vorstand gesprochen, dass zumindest wir als Königspaar trotz der aktuellen Situation gerne am Schützenfest Sonntag einen kleinen Umzug durch Oesbern machen würden“. Dabei können alle Interessierten von ihren Grundstücken aus zuschauen und die „Parade“ über das gesamte Dorf erstrecken lassen.

Rundum-glücklich-Paket

Der Vorstand der Schützenbruderschaft hat zu diesem Anlass ein „Rundum-glücklich-Paket“ zusammengestellt, das zum Schützenfestwochenende ein kleines Stück Vogelwiese in die Oesberner Gärten zaubern soll. „Auch diese Aktion ist richtig gut angekommen,“ freuen sich Ulferts und Plümper. „Die Bestellungen nähern sich dem dreistelligen Bereich“. Jetzt müsse nur noch das Wetter wie in den vergangenen Jahren mitspielen – aber was ist in diesem Jahr schon normal.

