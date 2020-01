Menden. Die Fußgängerampel zeigte Grün, als der Junge die Unnaer Landstraße überquerte. Ein Pkw-Fahrer touchierte ihn mit seinem Auto und fuhr weiter.

Menden: Schüler (11) bei Unfall verletzt, Fahrer flüchtet

Ein elfjähriger Schüler ist am Dienstagmorgen beim Überqueren der Straße durch ein Auto verletzt worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen des Vorfalls.

Der Junge überquerte gegen 7.15 Uhr die Unnaer Landstraße in Richtung Bushaltestelle an der Bismarckstraße. Die Fußgängerampel zeigte Grün. Zur gleichen Zeit bog ein Pkw aus der Bismarckstraße nach links auf die Unnaer Landstraße Richtung Halingen ab. Laut Polizei berührte der Pkw-Fahrer mit seinem Auto den Jungen im Bereich der Fußgängerfurt am linken Bein. Er setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Elfjährigen zu kümmern.

Junge klagt im Unterricht über Schmerzen

Der Schüler fuhr anschließend mit dem Bus zur Schule. Im Verlauf des Unterrichts klagte er über Schmerzen. Die Mutter holte ihren Sohn ab, brachte ihn ins Krankenhaus und ließ die Polizei verständigen. Der Junge konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Bislang ist lediglich bekannt, dass der flüchtige Mann eine auffällige Brille getragen und einen schwarzen Kia Kombi gefahren haben könnte. Die Polizei in Menden sucht daher dringend Zeugen.

Hinweise bitte an 02373/9099-7124 oder 9099-0.