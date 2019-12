Einsatz für die Polizei an der Bahnhofstraße in Menden. Die Tat ereignete sich nachts vor einem Imbiss (Symbolbild).

Vor Imbiss Menden: Schlägerei an Bahnhofstraße nach provokanten Blicken

Menden. Vor einem Imbiss an der Bahnhofstraße in Menden kam es zu einer Schlägerei. Einer der Kontrahenten will sich provoziert gefühlt haben.

Vor einer Imbissbude an der Bahnhofstraße in Menden gerieten zwei Männer aneinander. Der eine will sich durch die provokanten Blicke des anderen provoziert gefühlt haben.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zur besten Disco-Heimkehrzeit am Samstag gegen 4.20 Uhr. Laut Polizei soll ein 20-jähriger Bochumer einem 27-jährigen Mendener mit flacher Hand ins Gesicht geschlagen haben. Als Grund hierfür gab der mutmaßliche Täter an, dass er sich durch die Blicke seines Gegenübers provoziert gefühlt habe. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Hinweise an 02373/9099-0.

