Menden: Schild stürzt vor KiK auf Auto – der Täter flüchtet

Ein dreister Unfallfahrer hat auf dem Parkplatz von KiK in Menden Sachschaden angerichtet und ist dann einfach davongefahren. Ein Schild stürzte quer über einen VW Bulli.

Ein Unbekannter fuhr laut Polizei am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr gegen ein Verkehrsschild an der Unteren Promenade. Dadurch fiel das Verkehrsschild auf einen ordnungsgemäß abgestellten VW Bulli, der an der Dachkante beschädigt wurde.

Zeugen sollen sich bei der Polizei in Menden melden

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Menden unter 02373-90990 zu melden.

