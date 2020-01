Menden: Reiche Beute bei drei Einbrüchen im Stadtgebiet

Menden. Die Polizei meldet drei weitere Einbrüche im Mendener Stadtgebiet. Die Täter müssen die Beute mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben.

In Menden hat es rund um das Wochenende noch mehr Einbrüche gegeben. In einem Fall machten die Täter so reiche Beute, dass sie wohl kaum zu Fuß gekommen sein können. Es gibt drei weitere Fälle.

Laut Polizei wurde am Freitagabend in ein Haus an der Heinrich-Schulte-Straße eingebrochen. Zwischen 16 und 18.28 Uhr drangen Unbekannte über die Terrassentür in das Einfamilienhaus und durchsuchten die Räume im Erdgeschoss. Sie verschwanden mit Kleidung, Fernseher, Lampe, Schmuck und Kleidung. Angesichts der Größe der Beute müssen die Täter mit einem Fahrzeug vorgefahren sein.

Schmuck und Bargeld am Bieberblick gestohlen

Einen Tag später schlugen Einbrecher am Bieberblick zu. Sie hebelten zwischen 16.40 und 18 Uhr eine Terrassentür auf und durchsuchten das Gebäude. Als die Bewohner nach Hause kehrten, müssen sich noch Täter im Haus befunden haben. Sie verschwanden mit Schmuck sowie Bargeld und hinterließen durchwühlte Schränke.

Unbekannte verschafften sich zwischen 21. und 26. Januar Zutritt zu einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus am Nadlerweg. Es entstand Sachschaden. Beute machten der oder die Täter keine.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!