Menden. Ein 74-Jähriger aus Menden wird im Supermarkt bestohlen. Die Polizei rät dringend, es den Tätern nicht so leicht zu machen wie der Mann.

Menden: Polizei warnt vor Taschendieben im Supermarkt

Ein 74-Jähriger aus Menden wurde Opfer eines fiesen Diebstahls in einem Lendringser Supermarkt. Die Polizei warnt davor, es den Täter zu leicht zu machen.

Die Tat ereignete sich bereits am Samstag, 28. Dezember. Da das Opfer aber erst jetzt Anzeige erstattete, wurde der Fall erst jetzt auch aktenkundig. Laut Polizei hatte der Mann während des Einkaufens gegen 12 Uhr seine braune Tasche in den Einkaufskorb gelegt. „Sie wurde ihm irgendwann samt Bargeld gestohlen“, heißt es im Polizeibericht. Details sind nicht klar. Auch interessant: Polizei fahndet nach Taschendiebin mit Kappe.

Ausdrückliche Warnung der Polizei

Die Polizei warnt bei dieser Gelegenheit erneut vor dem allzu sorglosen Ablegen oder Anhängen von Handtaschen mit Wertsachen im oder am Einkaufswagen. „Immer wieder werden vor allem ältere Menschen beim Einkauf im vertrauten Discounter„um die Ecke“ bestohlen“, heißt es. „Die wenigsten Menschen können ihre Tasche fortwährend im Auge behalten, während sie ihren Blick in die Regale richten. Dann sind nicht einmal Ablenkungsmanöver wie Anrempeln oder Ansprechen nötig.“ Wertsachen wie Bargeld oder Smartphones sollten in Innentaschen, also möglichst nah am Körper, getragen werden.

