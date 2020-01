Menden/Iserlohn. Die Polizei hat ein völlig verrostetes Auto einer Mendenerin aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.

Menden: Polizei stoppt 41-Jährige mit fahrender Rostlaube

Die Polizei hat in Iserlohn ein völlig verrostetes Auto einer Mendenerin aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten staunten über den so massiv verrosteten Wagen aus Polen. Die Liste der Mängel ist extrem lang.

Die Achse des Fahrzeuges steht komplett schief. Foto: BORONOWSKI, Dietmar / Polizei MK

Beamte des Verkehrsdienstes stoppten am Dienstag (7. Januar) am frühen Nachmittag den Fiat mit polnischer Zulassung. Am Steuer saß eine 46-jährige Mendenerin, die sich das Auto geliehen hatte. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Hinterräder ungewöhnlich schief standen. Da das Fahrzeug darüber hinaus völlig verrostet war, wurde unmittelbar eine technische Untersuchung durch einen Sachverständigen angeordnet. Bürger nutzen Amnestie: Zehn Waffen bei der Polizei abgeben.

Bremsen am Fiat funktionieren nicht mehr

Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass der Unterboden teilweise weggerostet war. Eine Bremsleitung war so stark korrodiert, dass sie nicht mehr gänzlich vorhanden war. Die Folge war, dass hinten links gar keine Bremsleistung vorhanden war und Bremsflüssigkeit austrat, was zum kompletten Ausfall der Bremse führen kann. Das Fahrzeug wurde stillgelegt, Kennzeichen und Papiere sichergestellt. Gegen den Fahrzeughalter und die Fahrerin wurden Anzeigen vorgelegt.

