Menden: Polizei schreibt bei Tempokontrolle 18 Anzeigen

Die Polizei misst regelmäßig die Geschwindigkeit an verschiedenen Punkten in Menden - hier ein Symbolbild.

Menden Knapp fünf Stunden lang kontrollierte die Polizei an der Iserlohner Landstraße in Menden. Jedes zwölfte Fahrzeug fuhr zu schnell.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Iserlohner Landstraße in Menden hat die Polizei am Montag fünf Stunden lang geblitzt. 3810 Fahrzeuge wurden kontrolliert, jedes zwölfte fuhr zu schnell.

Zwischen 14.25 und 19.15 Uhr hatte die Polizei am Montag ein Radargerät an der Iserlohner Landstraße (B7) aufgestellt. Von den 3810 Fahrzeugen, die die Stelle passierten, waren 317 zu schnell unterwegs, 18 sogar deutlich.

Höchster Messwert: 80 km/h

Fazit des Tages: 299 Mal wurde ein Verwarngeld fällig, 18 Mal eine Anzeige. Der höchste Messwert lag bei 80 km/h bei erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.

