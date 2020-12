Menden: Offene Kirchen und Live-Streams zum Jahreswechsel

Keine Präsenzgottesdienste in Menden bis 10. Januar. Zum Jahreswechsel bieten Gemeinden Online-Gottesdienste und offene Kirchen an.

Zunächst noch bis zum 10. Januar wird es, wie berichtet, in Menden keine Präsenzgottesdienste geben. Das haben sowohl die katholischen als auch die evangelischen Gemeinden aufgrund der hohen Corona-Zahlen beschlossen. An den Weihnachtsfeiertagen wurden bereits verschiedene Alternativen angeboten, beispielsweise Online-Gottesdienste oder offene Kirchen. Auch zum Jahreswechsel sind wieder Angebote geplant.

Pastoralverbund Menden

Silvester: 18 Uhr Jahresabschlussmesse als Livestream aus der St.-Vincenz-Kirche

Neujahr: 9.30 Uhr Hl. Messe als Livestream aus der St.-Vincenz-Kirche

Evangelische Kirchengemeinde Menden

Silvester (Altjahresabend): :

Am Silvestertag ist die Heilig-Geist-Kirche für das persönliche Gebet und das Entzünden einer Kerze von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Dazu schreibt Pfarrerin Dorothea Goudefroy: "Das Jahresende lässt uns zurückblicken und innehalten: Was war gut und was ist gelungen? Was schmerzt in der Erinnerung und wo sind wir etwas schuldig geblieben? Welche Hoffnungen und Sorgen bewegen uns im Blick auf 2021? Fragen, die in der offenen Kirche vor Gott Raum finden." Die Evangelische Kirchengemeinde Menden lädt Besucherinnen und Besucher ein, eine Gebetskerze anzuzünden, um Dank oder eine Bitte vor Gott zu bringen. Dazu ist Orgelmusik zu hören und Gedanken zum Jahreswechsel von Pfarrerin Dorothea Goudefroy liegen zum Mitnehmen aus.

Jeder und jede ist herzlich eingeladen.

Die Einhaltung der Coronaschutzregeln ist notwendig (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske), es kann nur eine begrenzte Zahl von Menschen gleichzeitig in der Kirche sein.

Darüber hinaus sind die Erlöserkirche (18 Uhr) und das Paul-Gerhardt-Haus (17 Uhr) für das stille Gebet geöffnet.

Neujahr: 17 Uhr Paul-Gerhardt-Haus ist für das stille Gebet geöffnet

Bis zum 10. Januar 2021 läuten alle Kirchenglocken in Menden um 19.30 Uhr und laden zum persönlichen Gedenken und Gebet für die von Corona betroffenen Menschen ein.

