Lendringsen. Nach dem Einkaufen in einem Supermarkt an der Lendringser Hauptstraße wurde eine 34-jährige Mendenerin am Montagabend bestohlen.

Menden: Nach Einkauf im Supermarkt wird Geldbörse gestohlen

Einer 34-jährigen Mendenerin ist am frühen Montagabend die Geldbörse aus der verschlossenen Handtasche gestohlen worden.

Die Frau kaufte zwischen 17.50 und 18 Uhr in einem Supermarkt an der Lendringser Hauptstraße ein. Wie die Polizei berichtet, bezahlte sie ihre Waren und stecke ihre Geldbörse in ihre Handtasche, verschloss den Reißverschluss und ging aus dem Geschäft. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass der Reißverschluss geöffnet und ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden war.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Geldbörsendiebstahl beobachtete haben, werden gebeten, sich zu melden: 02373/9099-0