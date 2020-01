Menden. Nicht jede Ampel in Menden ist so ausgestattet, dass ein blinder Mensch gefahrlos die Straße überqueren kann. Wird nun nachgebessert?

Menden: Mehr Ampeln mit Signalen für Blinde

Wenn ein blinder oder sehbehinderter Mensch eine Straße überqueren möchte, benötigt er akustische oder taktile Signale. Doch nicht an jeder Kreuzung in Menden sind diese zu finden. Eine Gesetzesänderung mahnt hier nun baldige Änderungen an.

„Ich bin von einem Sehbehinderten angesprochen worden, als wir einen Infostand in der Stadt hatten“, berichtet FDP-Fraktionschef Stefan Weige im Gespräch mit der Westfalenpost. „Der Bürger erzählte, dass er große Probleme habe, in Menden eine Straße zu überqueren.“ Das Anliegen des Bürgers ließ Stefan Weige nicht ruhen, so dass er einige Ampeln in Menden mal unter die Lupe nahm.

Übersicht über alle Ampeln

Nun beantragt die FDP-Fraktion in einem Schreiben an Bürgermeister Martin Wächter eine Zusammenstellung über die Ausstattung der Ampelanlagen in Menden. Der Fraktionsvorsitzende will von der Stadt wissen, wie eine Auf- beziehungsweise Nachrüstung mit Signalen für Blinde und Sehbehinderte erfolgen könne.

An der Ampelkreuzung Obere Promenade/Untere Promenade gibt es auf dem Boden taktile Hinweise für blinde und sehbehinderte Menschen. Foto: Corinna Schutzeichel / WP

Die Zeit dränge, betont Stefan Weige. Zum 1. Januar 2022 tritt eine Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes in Kraft. Zur angestrebten vollständigen Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr gehöre auch, dass Signale für Blinde und Sehbehinderte an Ampeln hörbar sein sollen, erläutert Stefan Weige.

Zunächst Bestandsaufnahme

In einem ersten Schritt solle deshalb eine Bestandsaufnahme erfolgen, im nächsten Schritt dann die Nachrüstung älterer Ampeln. Eine „Vorzeige-Ampel“ sei beispielsweise die neue Anlage an der Kreuzung Unnaer Landstraße/Bismarckstraße/Mühlenbergstraße.

Menden Verschiedene Mittel sollen Blinde unterstützen Es gibt verschiedene Mittel, um blinden oder sehbehinderten Menschen das Überqueren einer Straße gefahrlos zu ermöglichen. „Elemente der Blindensignalisierung sind Taster mit einem Orientierungston und einem Vibrationssignal sowie in den letzten Jahren auch Lautsprecher“, sagt FDP-Chef Stefan Weige. Ein Orientierungston erleichtere das Auffinden des Ampelmastes. „Daneben gibt es die Vibration am Taster und einen Freigabeton aus dem Lautsprecher, die das Grünsignal auch für blinde und sehbehinderte Menschen wahrnehmbar machen.“

Je nachdem, wie viele Ampeln in Menden nachrüstet werden müssen, sei entsprechend Geld im städtischen Haushalt einzuplanen. Stefan Weige sieht die Belange von blinden und sehbehinderten Menschen derzeit vernachlässigt. Im sozialen Netzwerk Facebook wurde angesichts des FDP-Vorstoßes schon darüber diskutiert, wie viele Blinde es denn in Menden gebe und ob sich der Aufwand überhaupt lohne. Einwände, die Stefan Weige sprachlos machen: „Das ist wirklich unglaublich, einfach eine befremdliche Einstellung. Ein einziger Blinder oder Sehbehinderter würde mir reichen, um das zu rechtfertigen. Das darf doch keine Frage der Anzahl sein!“

Wie viele Ampeln es in Menden gibt, ist nicht bekannt. Wie Stadtsprecher Johannes Ehrlich erklärt, gibt es keine entsprechende Übersicht. Die Stadt sei sich auch nicht sicher, ob die Ampeln von den Änderungen im Personenbeförderungsgesetz betroffen sind. In den vergangenen Jahren sei ohnehin bei der Erneuerung jeder Ampel auf die Barrierefreiheit geachtet worden.

Politische Diskussion

Das Thema werde durch den FDP-Antrag nun zunächst im politischen Raum diskutiert (5. Februar, Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung). Stefan Weige betont, dass die Gesetzesnovelle zur Barrierefreiheit indirekt eben auch die Ampeln betreffe: „Was würde es sonst für einen Sinn machen, wenn wir im öffentlichen Personennahverkehr für Barrierefreiheit sorgen, die Leute aber gar nicht erst hinkommen?“

Ampel von Stadt und Landesbetrieb

Nicht alle Ampeln auf Mendener Stadtgebiet sind städtisch, einige gehören auch dem Landesbetrieb Straßen NRW. „Jede neue Signalanlage wird entsprechend behindertengerecht ausgestattet“, erläutert Andreas Berg, Sprecher bei Straßen NRW. Derzeit gebe es aber nicht nur die Ampeln, die einen Signalton abgeben, „sondern auch die taktilen, bei denen über einen Taster an der Ampel die Freigabe angefordert wird und es dann eine Vibration gibt“. In der Vergangenheit seien die taktilen – also den Tastsinn ansprechenden – Anlagen Standard gewesen, „da war die Technik noch nicht so weit entwickelt“.

Wie viele Ampeln des Landesbetriebes in Menden nachgerüstet werden müssen, vermag Andreas Berg derzeit nicht zu sagen. Die alten Ampeln sollen nach und nach umgerüstet werden. Ob tatsächlich alle in den kommenden knapp zwei Jahren abzuarbeiten sind, stehe nicht fest. „Wenn aber irgendwo dringender Bedarf ist, werden wir diese Signalanlage natürlich vorziehen.“

Nachrüsten oder erneuern

Auch ob eine Ampel tatsächlich nachgerüstet werden kann oder statt dessen komplett erneuert werden muss, werde im Einzelfall entschieden, sagt Andreas Berg. Eine Nachrüstung könne pro Ampel mehrere tausend Euro kosten. Je nach Ampelalter sei dann fraglich, ob das Steuerungsgerät dann passe. „Da ist es dann manchmal günstiger, die komplette Anlage auszutauschen.“