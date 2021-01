Menden: Linke wollen Einführung der blauen Altpapier-Tonne

Die Ratsfraktion Die Linke in Menden will auch für die Hönnestadt die blauen Altpapier-Tonne - hier ein Symbolbild.

Menden Die Ratsfraktion Die Linke in Menden stellt Antrag für gebührenfreies Angebot. Argument: Tonne bringt Vorteile für Mensch und Umwelt.

Die Ratsfraktion der Linken in Menden fordert die Einführung der blauen Tonne für Altpapier in Menden. Sie soll als freiwilliges und gebührenfreies Angebot zur Altpapierentsorgung eingeführt werden. Der Ausschuss für Umwelt und Klima soll dem Rat eine entsprechende Empfehlung geben, heißt es im Antrag der Linken, die mehrere Gründe für ihren Antrag anführen.

Die Vorteile der blauen Altpapiertonne lägen auf der Hand, erläutert Thomas Thiesmann für die Linken. Das lästige Sammeln und Stapeln von Altpapier in der Wohnung, im Keller oder in der Garage und der Transport zum nächsten Wertstoffcontainer falle weg. Die Sammlung erfolge bürgerfreundlich direkt von zu Haus aus. Ein kleiner Stellplatz außerhalb der Wohnung reiche dafür aus.

Linke: Blaue Tonne für Bürger ohne Pkw interessant

Thomas Thiesmann weiter: "Die blaue Tonne ist besonders für Mitbürgerinnen und Mitbürger interessant, die keinen Pkw oder andere Transportmöglichkeiten besitzen und die aus gesundheitlichen Gründen die Wege zum Papiercontainer nicht mehr gehen können oder wollen." Altpapier in der blauen Tonne sei auch bei feuchter Witterung unproblematisch.

Darüber hinaus führt Thiesmann auch den Umweltaspekt ein. Hohe verwertbare Sammelmengen, die aus Bequemlichkeit oft in die Restmülltonnen geworfen werden, würden wiederverwertet. Somit steige der Anteil an verwertbarem Papier und Kartonagen und das Restmüllaufkommen sinke. Außerdem würden Containerplätzen weniger verunreinigt, da durch Wind und Wetter "die oftmals an vollen Containern gestapelten oder deponierten Bündel nicht mehr durch die Gegend verteilt werden". Das zurzeit wieder zunehmend diskutierte Vermüllungsproblem an den Containerstandorten werde entschärft.

Abfuhrprobleme durch oft schwere und nasse Bündel entfallen. Das Sammeln von mehreren Gewichtstonnen entfällt. Die Mitarbeiter werden durch moderne Sammellogistik entlastet. Die flächendeckende Erfassung von Altpapier wird auch bei sinkenden Verwerterpreisen gesichert.

Linke: Rat der Stadt Menden hat Einführung abgelehnt

Nach Angaben der Linken sei als Argument angeführt worden, dass die Altpapierstraßensammlungen eine unverzichtbare Einnahmequelle für die Vereine seien und befürchtet wurde, dass ihnen die zusätzliche blaue Tonne schaden würde.

Thomas Thiesmann: "Diese Argumentation ist aus heutiger Sicht kaum noch haltbar." Inzwischen gebe es bei der Verwertung von Altpapier einen regelrechten Preissturz. Viele ehemals aktive Vereine und Gruppen würden inzwischen auf Straßensammlungen verzichten, da es sich finanziell weniger lohne und aufgrund des demographischen Wandels kaum noch Ehrenamtliche zur Verfügung stünden, um Straßensammlungen zu organisieren. In anderen Städten habe die Einführung der blauen Tonne nicht zu einem Rückgang der Altpapiermengen bei Straßensammlungen geführt.

Straßensammlungen blieben auch zukünftig möglich und als zusätzliches Angebot bestehen, so dass jeder auch weiterhin die Möglichkeit habe, die Straßensammlungen der Vereine oder anderen karitativen Organisationen zu unterstützen.

Zweckverband organisiert Abfuhr in Menden

Den Vorgaben des Abfallgesetzes des Landes NRW entsprechend haben kreisangehörige Gemeinden die Pflicht, die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle einzusammeln und dem Kreis zur Verwertung zu übergeben. Die Sammlung und der Transport von Abfall in der Stadt Menden wird durch den Zweckverband für Abfallbeseitigung organisiert, zu dem sich mehrere Städte im nördlichen Märkischen Kreis zusammengeschlossen haben. Der Zweckverband sammelt das Altpapier grundsätzlich über ein bereitgestelltes Containernetz.

Zusätzlich ist auch die Anlieferung von Papier und Kartonagen an den Bringhöfen gebührenfrei möglich. Zur Entlastung der örtlichen Papiercontainer unterstützt der Zweckverband die Altpapiersammlungen durch örtliche Vereine und bietet den Mitgliedsgemeinden seit 2009 auch blaue Altpapiertonnen als Umlaufbehälter im Holsystem an. Für die Bürger stehen gebührenfreie blaue Tonnen in den Größen 240 Liter und 1100 Liter zur Verfügung. Die Leerung erfolgt alle vier Wochen. Da die Sammlung von Altpapier über die Depotcontainer unverändert bleibt, ist die blaue Tonne ein komplett zusätzliches Angebot.

