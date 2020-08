Menden: Kupferrinnen gestohlen und Auto aufgebrochen

Menden. Von einem Kindergarten an der Münkerstraße in Menden stahlen Unbekannte viereinhalb Meter Kupferdachrinnen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Innerhalb der letzten 14 Tage wurden viereinhalb Meter Kupferdachrinnen vom Gebäude des Kindergartens an der Münkerstraße in Menden abgebaut und gestohlen. Es ist nicht der erste Fall in diesem Jahr. Erst im Mai demontierten Unbekannte Regenrohre aus Kupfer von zwei großen Kirchen in Menden.

Am Wochenende knackten unbekannte Diebe ein an der Meierfrankenfeldstraße geparktes Golf Cabrio und durchsuchten den Innenraum. Die Täter stahlen persönliche Gegenstände des Fahrzeugeigentümers.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter 02373/9099-0.