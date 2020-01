Die alkoholisierten Männer gerieten bei einer Feier in Streit.

Bösperde. Die Polizei musste wegen einer Schlägerei unter mehreren alkoholisierten Männern in der Nacht zu Sonntag sogar Verstärkung anfordern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Menden: Kontrahenten gehen vor Schützenhalle aufeinander los

Die Polizei musst in der Nacht zum Sonntag einen Streit an der Bahnhofstraße in Bösperde schlichten. Die Beamten schrieben gleich mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung.

Kurz vor 2 Uhr wurde die Polizei zu einer Feierlichkeit an der Schützenhalle in Bösperde gerufen. Wie es im Polizeibericht heißt, hatte der Sicherheitsdienst die alkoholisierten Streithähne bereits getrennt. Doch während der Aufnahme des Sachverhalts durch die Polizei gingen die Kontrahenten richtig aufeinander los.

Polizeibeamte brachten einen der Männer zu Boden, während der Sicherheitsdienst seine Gegner in Schach hielt. Angesichts der Aggressivität forderte die Polizei Verstärkungskräfte an. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Körperverletzung gegen einen 39-jährigen Wickeder, einen 22-jährigen Mendener und einen 23-jährigen Iserlohner.

Streithähne erhielten Platzverweise

Einer der Beteiligten sowie zwei Zeugen wurden leicht verletzt. Die Männer erhielten Platzverweise, denen sie äußerst widerwillig nachkamen.