Menden: Kleiner Räuber überfällt erneut Esso-Tankstelle

Menden. Erneut hat es einen Überfall auf die Esso-Tankstelle in Menden gegeben. Der Täter ist ungewöhnlich klein. Er griff den Kassierer sogar an.

Ein Räuber hat erneut die Esso-Tankstelle an der Iserlohner Landstraße in Menden überfallen. Die Beschreibung passt wieder auf den selben Täter. Ein Angestellter wurde bei dem Überfall brutal getreten.

Laut Polizei betrat der männliche Täter am Sonntag (26. Januar) um 21.43 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Iserlohner Landstraße. Er soll ein Messer „in bedrohlicher Weise“ auf den anwesenden Angestellten gerichtet haben. „Er drängte ihn mit einem Tritt gegen das Bein hinter den Verkaufstresen und ließ sich das Bargeld in eine mitgebrachte grüne Plastiktüte stecken“, heißt es im Polizeibericht. Erst am 12. Januar hatte es einen Überfall auf die Tankstelle gegeben. Auch damals beschrieb die Polizei den Täter als sehr klein gewachsen.

Raub auf Esso-Tankstelle in Menden: Täter ist nur 1,60 Meter groß

Der Täter soll gleichzeitig mehrere Schachteln Zigaretten aus der Auslage mitgenommen haben. Anschließend entfernte sich der Täter fußläufig in Richtung Menden. Der 19-jährige Mendener Angestellte blieb bei dem Raub trotz der Tritte unverletzt. Schon mehrfach gab es Überfälle auf die Tankstelle.

Die Fahndung nach dem Räuber blieb ohne Erfolg, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei verbreitet folgende Täterbeschreibung: männlich, etwa 1,60 Meter groß, schwarze Haare, brauner Pullover mit Kapuze, dunkle Kappe, weiß/grünes Tuch vor dem Mund, dunkelgrüne Tüte, mit Messer bewaffnet.

Hinweise auf den Täter an die Polizei in Menden: 02373/9099-0 oder 110.

