Menden. Start-up-Unternehmen begeistern in Menden mit innovativen Ideen. Der Initiativkreis Mendener Wirtschaft fordert Raum für die kreativen Köpfe.

Der beschlagene Spiegel nach dem Duschen störte Stefan Goletzke. Mit Freunden setzte er sich mit der Problematik auseinander und das Team entwickelte den „Duschentfeuchter“. Der junge Unternehmer aus Rostock ist mit seiner Idee zu Gast in Menden. Der Initiativkreis Mendener Wirtschaft hatte geladen, gleich sieben Start-up-Unternehmen kamen. Sie präsentieren ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen wie in der aus dem TV bekannten „Höhle des Löwen.“

„Wir suchten eine Alternative zum Öffnen des Fensters nach dem Duschen“ erklärte der Jungunternehmer. Da nicht jedes Badezimmer ein Fenster besitzt, und die Dunstabzüge oft verdreckt und verstopft sind, musste eine Lösung her. Diese präsentierte der Rostocker nun Mendener Unternehmern in der Hoffnung, Investoren für die eigene Geschäftsidee zu finden.

Michael Dittel präsentiert am Beispiel des Mendener Rathaus sein energetisches Gebäudemanagement. Foto: Thomas Nitsche / WP

Die Unternehmer schauten erstaunt und gespannt auf die Leinwand, wo erkennbare Beispiele des Duschentfeuchters zu sehen waren. Die Verblüffung war den Mendenern dabei anzusehen.

Rüdiger Scholz vom IMW war einer der staunenden Zuhörer. Er fordert, dass eine Fläche im Bereich „Hammer-Süd“ für Start-up-Unternehmen frei gehalten wird. „Wir haben in Südwestfalen rund 150 Weltmarktführer und nicht jedes Unternehmen ist in der Lage, alles selbst zu entwickeln“, teilte er mit. Er sieht mit den Unternehmen große Chancen für Menden.

„Die jungen Firmen sind schnell wachsende Unternehmen, die wir brauchen. Hiermit kann unsere Stadt dem demografischen Wandel entgegenwirken, wenn wir diese Entwickler hier ansässig machen“, richtet er einen Appell an die Stadtverwaltung.

Optimale Bedingungen für Start-ups

Auch Ernst Schulte sieht Menden und Südwestfalen als optimalen Standort für die Jungunternehmer. „Wir haben beste Voraussetzungen, solche jungen Unternehmer an uns zu binden. Wir haben breit angelegte Strukturen und Unternehmen dafür“, erklärte er. Schulte und Scholz sind die Ideengeber der Veranstaltung. Sie sahen sich bestätigt, eine derartige Veranstaltung durchzuführen. Nach den Präsentationen fanden alle Jungunternehmer Mendener Gesprächspartner, Visitenkarten wurden ausgetauscht.

Die vorgestellten Ideen reichten dabei vom Duschentfeuchter bis hin zum innovativen Gebäudemanagement von Michael Dittel aus Berlin. Er zeigte anhand des Mendener Rathauses, welche Einsparmöglichkeiten Gebäude haben können. Insgesamt zeigten sich die Unternehmer äußerst gut vorbereitet auf den Termin in Menden – das Interesse am Standort ist da. Nun fehlt es noch am geeigneten Platz und die nötige Unterstützung.

