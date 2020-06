Menden: Grill sorgt für Feuerwehreinsatz an Elektromarkt

Ein Grill (Symbolfoto) sorgte für so starke Rauchwolken, dass ein Anrufer einen Brand an einem Elektronikmarkt befürchtete.

Menden. Ein Grill hat beim Anheizen für einen Feuerwehreinsatz in Menden gesorgt. Ein Anrufer fürchtete, dass es bei Euronics Brumberg brennen könnte.

Die Mendener Feuerwehr musste zum Elektronikhändler Euronics Brumberg ausrücken. Ein Anrufer vermutete einen Brand an dem Fachmarkt. Tatsächlich aber brannte ein Grill.

„Noch während des Einsatzes in Halingen erreichte die Kreisleitstelle ein weiterer Notruf“, sagt Feuerwehrsprecher Christopher Reimann. Die Feuerwehr hatte zuvor ein brennendes Auto vor einer Garage löschen und das Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus verhindern müssen.

Anrufer: Reifenstapel brennt neben Brumberg am Kösterskämpchen

Am Kösterskämpchen sollte direkt an dem Gebäude von Brumberg ein Reifenstapel in Brand geraten sein, hieß es nun. Der alarmierte Löschzug Mitte konnte aber nach kurzer Zeit Entwarnung geben: Das Anheizen eines Grills hatte für eine starke Rauchentwicklung gesorgt.

Auch nach diesem Einsatz war keine Ruhe: Die Löschgruppe Bösperde stellte am Gerätehaus gerade wieder die Einsatzbereitschaft her, als eine aufmerksame Auto-Fahrerin dort hielt und einen Kleinbrand an der Bahnhofstraße in Bösperde meldete. Christopher Reimann: „Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, war das Feuer bereits erloschen, es hatte trockene Vegetation am Straßenrand gebrannt. Mit einer Kübelspritze wurde der Bereich gewässert.“

