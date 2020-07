Gegen Scheibe geflogen Menden: Feuerwehr rettet in Bösperde verletzte Schleiereule

Menden. Die junge Schleiereule war vermutlich gegen eine Scheibe geflogen. Die Feuerwehr Menden nahm den Vogel mit, ein Falkner kümmert sich um das Tier.

Die Feuerwehr Menden hat am Donnerstagmittag eine verletzte Schleiereule gerettet. Das Jungtier war vermutlich gegen eine Scheibe geflogen.

Am Donnerstagmittag rückte die Feuerwehr Menden in die Hindenburgstraße nach Bösperde aus. Über den Notruf war hier eine verletzte Eule gemeldet worden. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine junge Schleiereule auf einer Veranda vor, die augenscheinlich sehr geschwächt war. Vermutlich war sie gegen eine Scheibe geflogen und in Folge des Aufpralls stark benommen.

Falkner päppelt junge Eule jetzt auf

Das Tier ließ sich mit behandschuhten Händen leicht einfangen. Zurück an der Feuerwache konnte das Jungtier an die Mendener Tierhilfe übergeben werden. Ein Falkner aus Sundern wird den Vogel jetzt rund eine Woche aufpäppeln, anschließend soll das Tier nahe der Unfallstelle wieder ausgesetzt werden.

