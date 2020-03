Menden: Feuerwehr löscht Kellerbrand im Lahrfeld

In Menden hat am Montag der Keller eines Einfamilienhauses gebrannt.

Menden. Die Mendener Feuerwehr rückte am Montagabend zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus aus.

Im Mendener Ortsteil Lahrfeld hat am Montagabend ein Keller in einem Einfamilienhaus gebrannt. Die ersten Einsatzkräfte stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss fest. Die Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbst in Sicherheit gebracht.

Ein Trupp ging unter Atemschutz mit einem Strahlrohr vor und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien, setzte die Feuerwehr einen Lüfter ein.

Nach rund 45 Minuten konnte ein Großteil der Einheiten der Wache und des Löschzuges Mitte wieder einrücken. (red)

Weitere Nachrichten aus Menden lesen Sie hier.