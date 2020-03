Nur in Menden wagen Unbekannte am Wochenende, in eine Wohnung einzubrechen – hier ein Symbolbild.

Polizei In Menden einziger Wohnungseinbruch im MK am Wochenende

Den einzigen Wohnungseinbruch im Märkischen Kreis verzeichnete die Polizei am Wochenende in Menden. Und dabei blieb es nicht.

Menden. Bankräuber in Lendringsen, Einbrecher in Berufskolleg, Wohnung und Auto in Menden: Arbeitsreich war das Wochenende für die Polizei. So hebelten Unbekannte in der Sonntagnacht das Fenster einer Bank an der Lendringser Hauptstraße auf und kletterten hinein. Der Alarm löste um 3.39 Uhr aus. Die Polizei konnte Kameraaufnahmen sichern. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Bargeld und Playstation als Beute

Nirgendwo sonst im Märkischen Kreis schritten Einbrecher angesichts der coronabedingt stets bewohnten Häuser zur Tat – außer in Menden. Am Freitag zwischen 13 und 20.50 Uhr verschafften sie sich Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Gerhart-Hauptmann-Straße, stahlen Bargeld und eine Playstation.

Gullydeckel in HBK-Fenster geworfen

Mit einem Gullydeckel zerstörten Unbekannte am Wochenende zwei Fenster am Hönne-Berufskolleg (HBK) und durchwühlten Schränke und Schubladen im Verwaltungsbereich. Den Schultresor zu knacken, misslang. Im Lehrerzimmer durchwühlten sie alle 125 Fächer der Lehrkräfte. Abgeschlossene Fächer wurden aufgebrochen. Was erbeutet wurde, ist noch unklar.

Alarmanlage vertreibt Automarder

Samstag um 2.40 Uhr wollte ein Unbekannter an der Taunusstraße einen Pkw aufbrechen. Ein Anwohner sah den Mann, der wegrannte, als die Alarmanlage auslöste.