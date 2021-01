Menden: Einbrecher steigen über Pergola in Wohnhaus ein

Lendringsen Der oder die Täter kletterten in Menden-Lendringen über eine Pergola an der Hausfassade bis zum Balkon in der ersten Etage hoch.

Die Pergola an einer Hausfassade nutzten ein oder mehrere Einbrecher, um in ein Haus an der Meierfrankenfeldstraße in Lendringsen zu gelangen. Sie kletterten an dem Anbau hoch auf den Balkon in der ersten Etage.

Einbruch erst am Montag bei Polizei gemeldet

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat bereits am Donnerstag ungefähr zwischen 13 und 16 Uhr. Der Einbruch wurde der Polizei erst am Montag gemeldet. Im Gebäude durchsuchten die Eindringlinge die Zimmer durchsuchten und erbeuteten Schmuck.

