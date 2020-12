Der Polizei wurde am Montag ein Einbruch in ein Wohnhaus in Lendringsen gemeldet.

Polizei Menden: Einbrecher steigen in Wohnhaus in Lendringsen ein

Lendringsen An den Feiertagen schlugen Einbrecher in Menden bereits mehrmals zu. Jetzt stiegen Unbekannte in ein Wohnhaus in Lendringsen ein.



Einbrecher sind am Montag in Lendringsen in ein Wohnhaus an der Clemens-Brentano-Straße eingestiegen und haben Räumlichkeiten und Behältnisse durchsucht. Das meldet die Polizei am Dienstag.

Laut Polizei ereignete sich der Einbruch am Montag in der Zeit von 16 bis 19 Uhr. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Fest steht: Die Täter hinterließen Sachschaden.

Bereits über die Weihnachtsfeiertage hatten Einbrecher in Menden gleich mehrmals zugeschlagen. Sie erbeuteten neben Schmuck und Bargeld auch eine Playstation 5.

+++ Keine Nachricht aus Menden verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Die Polizei berät kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind

erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise

auf www.polizeiberatung.de.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!