Menden: Einbrecher schlagen nachmittags Terrassenscheibe ein

Lendringsen Die Täter durchsuchten die Räume des Hauses im Berkenhofskamp, nahmen Geld und Schmuck mit und hinterließen großen Sachschaden.

In der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr am Montag zerschlugen Einbrecher zwei Glasscheiben der Terrasse eines Einfamilienhauses im Berkenhofskamp, In den Gärten, in Menden.

Die Täter durchsuchten anschließend die Räume des Hauses und sämtliche Behältnisse. Wie die Polizei berichtet, nahmen sie Bargeld, Münzen und Schmuck mit. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Lendringsen nimmt die Polizei in Menden entgegen, 02373/9099-0.

Polizei berät zum Thema Einbruchschutz

Die Polizei weist darauf hin, dass sie kostenlos zum Thema Einbruchschutz berät. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise sind auf www.polizeiberatung.de zu finden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!

+++ Keine Nachricht aus Menden verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++