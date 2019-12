Menden. In Menden kam es zu drei Einbrüchen innerhalb kurzer Zeit. Die Täter machten nicht überall reiche Beute. Ein aufmerksamer Nachbar griff ein.

Menden: Einbrecher schlagen in kurzer Zeit gleich dreimal zu

Mehrere Einbrüche beschäftigen die Polizei in Menden. Gleich an drei verschiedenen Stellen im Stadtgebiet schlugen die Täter am Wochenende zu. In einem Fall konnte ein aufmerksamer Nachbar die Täter in letzter Sekunde vertreiben. Alle Täter sind flüchtig.

Das sind die drei Einbrüche vom Wochenende:

Unbekannte hebelten am vergangenen Samstag, gegen 19.15 Uhr an der Terrassentür eines Wohnhauses am Wilhelm-Deimen-Weg. Ein Zeuge, der über der betroffenen Wohnung wohnt, hörte verdächtige Geräusche und schaute nach. Die Täter, offenbar aufgeschreckt durch den Zeugen, verschwanden ungesehen. Sie hinterließen laut Polizei etwa 200 Euro Schaden und machten keine Beute.

Vollendet war ein Einbruch am Sonntag, 30. November, in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr. In der Wohnung am Hohlweg nahmen die Täter Schmuck und persönliche Papiere mit. In diesem Fall kamen die Täter durch ein Fenster und hinterließen Sachschaden. Im gleichen Tatzeitraum scheiterten die Täter an einem Haus in unmittelbarer Nachbarschaft. Hier entstand lediglich Sachschaden.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 2 Uhr, hebelten Unbekannte die Eingangstür einer Wohnung am Dachsweg auf. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen außerdem noch Sachschaden.

Hinweise in allen Fällen nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

