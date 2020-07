Menden: Dieb versprüht Reizgas und schlägt Verfolger

Unbekannter Täter schlägt in Mendener Supermarkt zu.

Menden. In Menden hat ein Ladendieb eine 19-Jährige Mitarbeiterin und ihren Kollegen geschlagen. Ein Messer hatte er ebenfalls dabei

Ein Ladendieb hat auf seiner Flucht seinen Verfolgern ins Gesicht geschlagen und Reizgas versprüht. Am Montagabend bemerkte die 19-jährige Mitarbeiterin eines Supermarkts an der Unteren Promenade den bisher noch unbekannten Mann.

Er stopfte in der bereits geschlossenen Tabakabteilung Waren in seinen Rucksack stopfte. Daraufhin informierte sie ihren Arbeitskollegen. Der forderte den Unbekannten auf, die Ware zurückzulegen und mit ihm ins Büro zu kommen. Der Ladendieb willigte ein, gab dann jedoch Fersengeld. Die 19-Jährige versuchte, den Mann festzuhalten. Doch der riss sich los, verpasste der jungen Frau einen Schlag ins Gesicht. Ihr Kollege rannte hinter dem Unbekannten her nach draußen auf den Parkplatz. Dort rutschte der Ladendieb aus und verletzte sich wahrscheinlich.

Messer ebenfalls dabei

Im Aufstehen zückte er den Reizstoff und verpasste dem Verfolger einen Stoß ins Gesicht. In der anderen Hand hielt er ein Messer. Auf der weiteren Flucht in Richtung Hönne warf er sechs Zigarettenpäckchen weg und rannte zur Märkischen Straße. Beide Mitarbeiter wurden leicht verletzt. Die 19-Jährige ließ sich abends im Krankenhaus behandeln. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei wird vorhandene Videoaufnahmen auswerten. Der Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß, trug eine blaue Jeans und ein graues Langarmshirt. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack mit grünen Applikationen dabei. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

