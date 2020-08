Menden: Dieb nimmt mehrere Pakete Waschmittel aus Keller mit

Menden. Jede Menge Dreck am Stecken scheint ein Unbekannter zu haben, der aus einem Keller in Menden Waschmittel im Wert von 60 Euro gestohlen hat.

Reinwaschen will sich offenbar ein Unbekannter, der bereits am Mittwoch, 29. Juli, oder Donnerstag, 30. Juli, in einen Kellerraum an der Reidemeisterstraße in Menden eingedrungen ist und jede Menge Waschmittel gestohlen hat.

Dort hatte die Mieterin am Mittwochabend um 20.30 Uhr reichlich Ware verstaut: drei Wäscheparfümpackungen, drei Packungen Weichspüler und drei Packungen Waschpulver im Wert von rund 60 Euro. Am nächsten Abend fehlte das Vorhängeschloss an dem Lagerraum und die Waschmittel waren verschwunden.

Weitere Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden.