Menden: Das Hünnies-Mobil auf kulinarischer Weltreise

Menden Frank Hünnies und seine Ehefrau haben sich für den Silvesterabend etwas Besonderes überlegt. Die Weltreise hatte zahlreiche Teilnehmer.

Verreisen trotz Corona? Das geht. Sogar ohne Reisepass und Quarantäne. Frank Hünnies und seine Ehefrau Ulla haben sich für den Silvesterabend wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Mit ihrem Mobil gingen sie gemeinsam mit den Teilnehmern auf kulinarische Weltreise. "Es ist alles super gelaufen", blickt der Wirt im neuen Jahr auf den 31. Dezember zurück. Sogar die Mendener Feuerwehr hat sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen.

Für 19,50 Euro pro Person konnten die Reiseteilnehmer die verschiedensten Gerichte probieren. Von der typisch deutschen Frikadelle über den amerikanischen Mini-Burger bis hin zum italienischen Antipasti-Salat. Und auch spanische Tortillas sowie ein echt schwedisches Rote Beete Carpaccio oder brasilianische Roastbeef-Röllchen standen auf dem Reiseplan. Natürlich wurde alles coronagerecht und zum Abholen serviert.

Viel Zuspruch von den Gästen

Der Gaumenschmaus sorgte nicht nur vorab für reichlich Zuspruch und zahlreiche Bestellungen. Auch im Nachhinein schwärmen die Reiselustigen von dem Silvestermenü. Auf sozialen Netzwerken bedanken sich viele Mendener für die tolle Idee und das Essen. Und auch die Mendener Feuerwehr hat sich in der Silvester-Schicht von Frank Hünnies verwöhnen lassen.

Bis zum 27. Dezember konnten die Mendener die Silvesterplatte vorbestellen. Aber es ist keineswegs so, dass diejenigen, die es verpasst haben, nun keine Möglichkeit mehr auf kulinarische Köstlichkeiten haben. Für 2021 hat das Ehepaar Hünnies schon neue Pläne. Unter anderem soll es an diesem Wochenende etwas für Cordon-Bleu-Fans geben. Und auch an den kommenden Wochenenden, Feiertage und Festlichkeiten wird der Wirt seine Gäste mit Speis und Trank versorgen.

