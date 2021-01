Jahreswechsel Menden: Bürgermeister dankt für Vernunft an Silvester

Menden Bürgermeister Dr. Roland Schröder war in der Silvesternacht mit dem Ordnungsamt in Menden unterwegs. Sein Fazit ist mehr als positiv.

Bürgermeister Dr. Roland Schröder war in der Silvesternacht mit dem Ordnungsamt in Menden unterwegs. Sein Eindruck: „Die Mendenerinnen und Mendener waren zu Silvester sehr solidarisch und haben sich an die

Vorgaben der Corona-Schutzverordnung gehalten. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Das bestätigt auch unsere Feuerwehr."

So seien die Rettungswagen, zum Beispiel, nicht häufiger unterwegs gewesen, als das in einer normalen

Nacht der Fall ist. Daher gelte sein besonderer Dank auch den Einsatzkräften von Polizei und

Feuerwehr, die in der Silvesternacht unterwegs waren oder sich bereitgehalten haben.

Ordnungsamt war mit mehreren Teams unterwegs

Das Ordnungsamt der Stadt war laut Schröder mit mehreren Teams in der Silvesternacht im Stadtgebiet unterwegs. Auch hier fällt Schröders Fazit mehr als positiv aus. „Vereinzelt gab es Hinweise, denen wir nachgegangen sind“, . „Beispielsweise haben

wir eine Gruppe Jugendlicher in Lendringsen kontrolliert. Alle haben sich einsichtig gezeigt. Ohne

jede Aggression“, freut sich Schröder.

Alles in allem zieht die Stadtverwaltung ein positives Fazit der Jahreswende in Menden: „Ein solch

solidarisches Verhalten ist auch für unser Krankenhaus wichtig. Dort sind die Kapazitäten durch

die Corona-Pandemie immer wieder am Limit. Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des

St.-Vincenz-Krankenhauses gilt mein besonderer Dank.“

