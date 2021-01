Menden: Bewohner trifft Einbrecher nachts an der Wohnungstür

Einbrecher an der Wohnungstür - hier ein Symbolbild. Ein Anwohner am Grünen Weg in Menden hatte nachts Geräusche gehört.

Menden Weil er Geräusche gehört hatte, schaute ein Anwohner am Grünen Weg in Menden nach - und sah den Einbrecher durch die Tür flüchten.

Schreck in der Nacht für einen Wohnungsinhaber am Grünen Weg in Menden. Er hörte am Montagmorgen gegen 3 Uhr Geräusche an seiner Wohnungstür. Als er nachschaute, stand seine Tür bereits auf. Eine unbekannte Person ergriff die Flucht und rannte durch das Treppenhaus weg.

Der Eindringling ist laut Polizei etwa 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und trug eine schwarze Ski-Jacke mit Kapuze.

Versuchter Einbruch in Bösperde

Bereits am Silvestertag gab es kurz nach 18 Uhr einen Einbruchsversuch in Bösperde. Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Falkenweg hatte das Klirren einer Scheibe gehört. Sie ging dem Geräusch nach und stellte

fest, dass Unbekannte ein Fenster zerstört hatten - wahrscheinlich in der Absicht, in das Haus einzubrechen, teilt die Polizei am Montag mit.

Seit den Weihnachtsfeiertagen gab es mehrere Einbrüche in Menden.

