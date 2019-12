Menden: Betrunkener Rentner verprügelt WG-Partner mit Krücke

Eine WG in Menden, zwei Frührentner und ein Kasten Bier. Die Männer streiten, das Gespräch schaukelt sich hoch. Plötzlich eskaliert der Streit ums Bier. Einer der Männer (52) zückt seine Gehhilfe und schlägt damit auf die Brust seines Gegenübers (58) ein. Das lungenkranke Opfer gerät in Panik und hat blaue Flecken. Schließlich zeigt er seinen Mitbewohner an. Der Vorwurf: Gefährliche Körperverletzung im minderschweren Fall mit verminderter Schuldfähigkeit. Was sich im Dezember 2018 in der gemeinsamen Wohnung ereignete, kommt vor Gericht nur zögerlich ans Tageslicht.

Der 52-Jährige ist uneinsichtig und aufbrausend, seine Aussagen unterscheiden sich stark von denen des Opfers und des Polizeiberichts. „Es war kurz nach 16 Uhr“, sagt er der Richterin. „Ich saß in der Küche, als mein Mitbewohner vom Einkaufen zurückkam.“ Dann sei es zum Streit gekommen, der 58-jährige Mitbewohner sei laut geworden. „Man darf mich nicht anschreien“, sagt der Angeklagte immer wieder. „Die Einzige, die mich anschreien darf, ist meine Mutter.“

Mit Krücke „gestreichelt“

Menden Rentner leidet unter Alkoholsucht Laut medizinischem Gutachten ist der 52-Jährige stark alkoholkrank. Die exzessive Sucht beeinträchtige nicht sein Denkvermögen, aber seine Konzentration. Auch vor Gericht schweifte der Angeklagte immer wieder ab, musste vermehrt an die Frage erinnert werden. Er fiel Richterin und Staatsanwältin oft ins Wort. Seine Sucht hat ihn bereits so weit gesundheitlich geschädigt, dass er auf eine Gehhilfe angewiesen ist.

Daraufhin habe er den 58-Jährigen, der auf eine Gehhilfe im Alltag angewiesen ist, mit seiner Krücke auf Abstand halten wollen. Er habe ihn nicht geschlagen, sondern „berührt, wie man eine Katze streichelt“. Die Ermahnungen der Richterin, dass man niemanden schlagen dürfte, erst recht nicht mit einer Krücke, prallen an ihm ab. „Ich weiß, dass man nicht schlagen darf, aber es kann nicht sein, dass man mich anschreit.“

Die Aussage des Angeklagten ist fehlerhaft. „Das kann überhaupt nicht sein, dass es 16 Uhr war“, sagt der Staatsanwalt. „Die Beamten waren um kurz nach elf bei ihnen.“ Dabei hätten sie festgestellt, dass der Angeklagte offensichtlich alkoholisiert war. So stark, dass er nicht einmal ins Atemalkoholgerät hätte pusten können. Der Angeklagte grinst. „Ich hab da einen Trick drauf von früher, damit ich nicht pusten muss.“ Als die Richterin nachfragt, bestätigt er: „Ich hätte pusten können, aber ich wollte nicht.“ Kurze Pause, dann schiebt er ein „Entschuldigung“ hinterher. Wie viel er zu dem Zeitpunkt getrunken hatte? Der 52-Jährige überlegt. „Ich trinke jeden Tag zehn Bier, an dem Morgen waren es ein oder zwei Flaschen.“ Sein Mitbewohner erzählt etwas anderes. „Er trinkt manchmal eine ganze Kiste Bier am Tag.“ Als die Polizei eintraf, hätte er mehr als die angegeben zwei Flaschen intus gehabt, auf leeren Magen.

Nach Schlägen keine Luft bekommen

Das Opfer beschreibt den Angeklagten in diesem Zustand als aufbrausend. „Wenn er trinkt, dann weiß er nicht mehr, was er macht. Da wird er hochgradig aggressiv.“ Am Tattag habe ihn der 52-Jährige ab 4.30 Uhr halbstündig aus dem Schlaf gerissen, weil er Durst hatte und das Bier leer war. „Ich bin dann um 7 Uhr aufgestanden und losgefahren. Früher hatte der Laden nicht auf.“

Als er später fernsehen wollte, sei der Angeklagte zu ihm gekommen, habe sich aufgeregt und ihn dabei mit der Krücke geschlagen. Zwei Mal, einen dritten Schlag habe er abwehren können. „Meine Lunge ist kaputt. Eine Seite arbeitet nicht mehr richtig“, erzählt der 58-Jährige. „Nach den Schlägen habe ich keine Luft bekommen. Ich hatte Panik.“

Zusammen wohnen die beiden Rentner trotzdem noch, suchen derzeit nach einer neuen, gemeinsamen Wohnung. „Seit dem Vorfall war eigentlich alles ruhig“, erklärt der Geschädigte. „Sein einziges Problem ist der Alkohol. Ich versuche ihm ja zu helfen, wie ich kann. Aber manchmal übertreibt er einfach.“

Lange Vorstrafenliste

Der Staatsanwalt fordert eine Geldstrafe von 1800 Euro. Der Angeklagte ist bereits einschlägig vorbestraft, ist seit 1995 immer mal wieder betrunken im Auto oder ohne Führerschein erwischt worden, hat unterschlagen, betrogen und gestohlen. Erst in den vergangenen neun Jahren habe das nachgelassen. Warum, will die Richterin wissen. Der Angeklagte zuckt mit den Schultern. „Ich hatte keinen Bock mehr.“

Gegen eine Therapie oder einen Entzug wehrt er sich. Als ihn das Gericht zu einer Geldstrafe von 675 Euro verurteilt, schüttelt er vehement den Kopf. „Das werde ich nicht bezahlen“, prophezeit er. „Da könnt ihr mich auch gleich ins Gefängnis stecken.“