Menden. Klimaschutz ist seit „Fridays for Future“ in aller Munde. Wenige Monate vor der Kommunalwahl will man auf das Thema vorbereitet sein.

Menden bereitet sich auf Klimaanträge zur Kommunalwahl vor

Seit mehr als 25 Jahren ist die Hönnestadt Teil des Klimaschutzbündnisses. Doch darauf allein will sich die Verwaltung nicht ausruhen. In Zukunft sollen weitere Maßnahmen greifen, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Zudem will sich die Stadt vor der Kommunalwahl im September auf Anträge zur Thematik vorbereiten.

Konzept als Handlungsgrundlage

Angefangen hat es in Menden vor mehr als 25 Jahren. 1994 trat die Stadt dem Bündnis bei. Doch erst in den vergangenen Jahren haben die Maßnahmen Fahrt aufgenommen. „Wir wollen gewappnet sein für die Kommunalwahl-Anträge“, erklärt der Erste Beigeordnete Sebastian Arlt.

Menden Der Hochwasserschutz Extremwetterereignisse wie Trockenheit oder Starkregen nehmen weltweit seit Jahren zu. Seit 2012 hat Menden ein Hochwasserkonzept. Das reicht von der Renaturierung der Oeseteiche und im Hengerfeld bis hin zum Abriss der Wehranlagen. Geplant ist in Zukunft zudem die Renaturierung der Molle, des Rüthersbachs und weiterer Teile der Oeseteiche.

Dabei reichen die Anträge zum Klimaschutz bereits mehrere Jahre zurück und sind nicht so neu, wie es den Anschein macht. „Wir haben das Problem recht schnell erkannt“, sagt Arlt – auch mit Blick auf das Klimaschutzkonzept von 2013. Unternehmen, die sich nachhaltiger aufstellen wollen, haben zudem die Möglichkeit, sich von der Stadt beraten zu lassen, um „ressourcen- und materialschonender“ zu arbeiten. Das Klimaschutzkonzept sei zudem „eine Handlungsgrundlage“.

Dabei sind es vor allem die kleinen Aktionen im Hintergrund, die mehr über den aktuellen Stand beim Thema Klimaschutz aufzeigen: das Förderprogramm „Jung kauft Alt“, bei dem junge Familien städtische Zuschüsse beim Kauf von älteren Gebäuden bekommen; die Umstellung der städtischen Liegenschaften auf Ökostrom; der Klimaschutzpreis, das Stadtradeln oder die Aktion „Watt sparen“ bei den Waldjugendspielen. Besonders erfreut zeigt sich Arlt über die Tatsache, dass städtische Vorstöße beim Klimaschutz inzwischen in den privat-gesellschaftlichen Bereich hineinreichen.

Auswirkungen im Wald

In Zukunft sollen weitere Themen rund um den Klimaschutz in die Arbeit der Verwaltung mit einbezogen werden. Ähnlich macht es bereits die Nachbarstadt Fröndenberg. Dort werden klimatische Auswirkungen in jeder Vorlage dargestellt.

Kommentar Ausruhen ist keine Option Dass man sich bereits seit Jahren um den Klimaschutz verdient macht, kann sich die Verwaltung zurecht auf die Fahnen schreiben. Doch darauf darf sich niemand ausruhen – egal ob Verwaltung oder Politik. Schon gar nicht angesichts der dramatischen Auswirkungen, die auch in Menden mit Rekordhitze und wochenlanger Trockenheit im Sommer 2019 zu spüren waren.



Stadtradeln und Klimaschutzpreis sind zwar nette Puzzleteile des Gesamtkonzeptes, aber der Bürger muss das Gefühl bekommen, dass sich etwas bewegt. Die Möglichkeiten – von Naherholungsgebieten und mehr Photovoltaikanlagen – sind vielschichtig.

So gibt es Überlegungen im Bereich Stadtentwicklung, beim Bevölkerungsschutz durch Feuerwehr und Rettungsdienst, bei der Aufforstung des Mendener Stadtwaldes, in der Landwirtschaft, bei der Energieversorgung oder aber auch der Mobilität.

Vor allem im Wald wird die Arbeit unerlässlich sein. Das Team um Stadtförster Dirk Basse ist seit Monaten damit beschäftigt, die Schäden durch Borkenkäfer, Stürme und Trockenheit aufzuarbeiten. Noch 2017 bedeckten Fichten rund 20 Prozent des 600 Hektar großen Stadtwaldes. Inzwischen ist die Fichte – bis auf wenige Gebiete – fast vollständig verschwunden.

