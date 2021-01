Menden-Arena: Veranstaltungshalle kämpft ums Überleben

Menden In der Menden-Arena geht aktuell gar nichts. Viele türkische Hochzeiten sind abgesagt. Der Fastenmonat Ramadan könnte den Neustart ausbremsen.

Die Besitzer und Betreiber der Menden-Arena direkt neben Real in Schwitten kämpfen ums Überleben. Wegen der Corona-Beschränkungen muss weiter eine große Feier nach der anderen abgesagt werden. In den nächsten Wochen beginnt die Hauptsaison für türkische Hochzeiten.

„Im Moment ist da überhaupt keine Perspektive“, sagt Mary Celik. Sie ist seit gut drei Jahren Besitzerin der früheren Dogan-Arena mit Platz für mehr als 1000 Gäste: „Für uns ist entscheidend, wie lange die Banken das mitmachen.“ Wegen der fehlenden Einnahmen sei die Abzahlung der Kredite vorerst ausgesetzt. Das sei aber kein Dauerzustand.

Ramadan verhindert Hochzeitsfeiern im Mai

Aktuell sei die Lage wie vielerorts ein „Wollen aber nicht Können“: Sollten gänzlich wegfallen, wäre die Halle wohl gefragter denn je. „Wir haben viele Buchungen. Aber die Leute suchen sich mittlerweile lieber gleich einen zweiten Termin.“ Zunächst seien erst einmal die Veranstaltungen bis Ende Januar abgesagt. Wie es im Februar und März weitergeht, steht bekanntlich in den Sternen. Dabei sei genau das der Start für die Hauptsaison bei den Hochzeiten. Viele Familien hätte die Feiern auf den Zeitraum vor Mai gelegt. Dann beginnt der Ramadan. „Während der Fastenzeit wird nicht gefeiert“, sagt Celik. Eine Aufhebung der Beschränkungen zu diesem Zeitpunkt käme den Besitzern deshalb eher ungelegen. Danach ginge es erst im Juni wieder richtig los. „Da ist das Jahr dann schon zur Hälfte rum.“ Hier:

Die Halle steht nicht einfach nur so da. „Die Heizung läuft weiter. Wir müssen alles kontrollieren“, sagt Celik. Das verursache natürlich auch entsprechende Kosten. Auch sie habe die Novemberhilfen beantragt, sagt Celik. Das Geld sei noch nicht auf dem Konto. „Bis die bezahlen, kann das dauern...“

Im Sommer hatten die Besitzer noch in Schutzvorrichtungen investiert, tausende Euro ausgegeben. „Unsere Luftreinigungsanlagen schaffen innerhalb einer Stunde, die Luft komplett umzuwälzen“, sagte Celik schon im Herbst als sie der WP die Investitionen präsentierte. Kurz darauf konnte sie die Extra-Investition im wahrsten Sinne in den Wind schreiben.

Alternative Vermietung der Menden-Arena kaum möglich

Eine alternative Vermietung für die Halle komme nicht in Frage, sagt die Besitzerin. Erst einmal sei die Nachfrage gerade nicht da. „Und wir haben so viel Geld in die Umgestaltung investiert.“ Die Menden-Arena – von außen ein eher unscheinbarer Industriebau – sieht von innen aus wie ein Palast aus Tausendundeinernacht. Vorne steht ein Thron für das Brautpaar. Die Tische sind pompös geschmückt. Es gibt eine große Videowand und moderne Beleuchtungs- und Tontechnik um die Feiernden entsprechend in Szene zu setzen.

Im vergangenen Frühjahr war (wie jetzt) ganz geschlossen. Im Sommer wurden die Regeln nach und nach gelockert. Immer mehr Gäste durften zu Veranstaltungen kommen. Dann wurden die Regeln im Herbst wieder verschärft. Für ganz kurze Zeit profitierte die Halle sogar von schärferen Regeln in Nachbarkreisen und anderen Städten. Gäste wichen nach Menden aus. Der Effekt war binnen weniger Tage wieder vorbei. Seit November geht an Feiern wieder gar nichts mehr. „Unsere Gäste wollten das erst gar nicht wahrhaben“, sagt Celik. „Die dachten erst, die Hallenbetreiber wären schuld. Aber mittlerweile hat sich das auch rumgesprochen.“

Mary Celik nimmt aktuell weiter Reservierungen für Feiern an. Allerdings schließe sie vorerst keine Mietverträge ab. „Ich nehme gerade keine Kaution an, damit ich das Geld nicht wieder zurücküberweisen muss, wenn die Feier abgesagt werden muss.“

