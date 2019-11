Die Arbeiten am Manöverweg gehen in den Endspurt: Bis Weihnachten könnte die Baustellefertig sein.

Bauarbeiten Menden: Arbeiten am Manöverweg gehen in den Endspurt

Menden. Die Bauarbeiten am Manöverweg könnten vor Weihnachten abgeschlossen werden. Betroffener Straßenteil wird auch für Anlieger nicht befahrbar sein.

Die Bauarbeiten am Manöverweg gehen in den Endspurt: Je nach Witterung könnte ein Abschluss der Arbeiten bis Weihnachten möglich sein.

In der kommenden Woche werden die restlichen Asphaltarbeiten am Manöverweg in Menden vorgenommen. Dieser zweite Bauabschnitt betrifft den Bereich von Hausnummer 7 bis zur Einmündung Bräukerweg. Durch die Arbeiten wird dieser Abschnitt in der kommenden Woche auch für die Anlieger nicht befahrbar sein. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

Die gute Nachricht: Bis auf mögliche kleinere Restarbeiten und die Bepflanzung wird die Baustelle so voraussichtlich bis Weihnachten abgeschlossen sein. Das ist aber auch von der Witterung abhängig.