Am Samstag, 7. März, ist Schlusspfiff für den Babywald 2020. Wie bisher 76 angemeldete Familien aus Menden und Umgebung können auch Kurzentschlossene bis dahin noch ihren Baum zum Baby bestellen. Im Bürgerbüro des Rathauses gibt es die Gutscheine für das große Pflanzfest am Sonntag, 3. Mai – aber eben nur noch wenige Tage.

Der Pflanztag als unvergessliches Geschenk für die ganze Familie

Damit kann man der ganzen Familie oder seinen Freunden ein unvergessliches Geschenk machen: Denn der Pflanztag im Frühling mit anschließendem Snack im Bürgerbad Leitmecke ist nicht nur wegen der vielen Kinder immer ein fröhlich-buntes Ereignis. Auch in diesem Jahr wird der Treffpunkt um 11 Uhr wieder die Leitmecke sein. Dort wartet das Team des WP-Mobils mit viel Musik und der Möglichkeit, kostenlos ein Erinnerungsbild schießen zu lassen. Das Leitmecke-Team hält derweil alles fürs leibliche Wohl bereit.

So lange Babys Geburtstag vor dem Pflanztag liegt, gibt es kaum ein schöneres Geschenk zur Geburt: ein Bäumchen mit Namensschild in der Waldemei, das mit dem eigenen Nachwuchs um die Wette wächst. Einen weiteren Zukunftsaspekt nennt Stadtförster Dirk Basse, der seit dem ersten Pflanzfest 2010 zur bewährten Babywald-Mannschaft mit der WP-Redaktion, Marketingchef Jörg Ruhrmann und den Ehrenamtlichen des Bürgerbads Leitmecke gehört: „Der Babywald ist nicht nur eine tolle Idee. Wir pflanzen damit auch Jahr für Jahr einen echten Klimawald.“

Hartnäckige Borkenkäfer springen auch auf Lärchen und Kiefern über

Das sei umso wichtiger, als nach nach den Fichten jetzt auch die Lärchen absterben: „Der Buchdrucker und der Kupferstecher sind auch auf diese Art übergesprungen“, berichtet Basse. Und er gibt zu, dass er das selbst nicht erwartet hat. Doch offenbar gebe es nach dem Befall der Fichten jetzt eine Art Futterknappheit unter diesen Borkenkäfern, die sie sogar auf Kiefern und Hemlocktannen habe wechseln lassen.

Menden Zum Pflanzfest ist alles da, was gebraucht wird Der Ver­kauf der Ba­by­bäu­me er­folgt ab so­fort im Bür­ger­bü­ro im Rat­haus Men­den am Neu­markt 5. Das Bür­ger­bü­ro ist werk­täg­lich, auch sams­tags, ab 7.30 Uhr ge­öff­net. Das Ge­samt­pa­ket für 44 Euro um­fasst Baum und Stütz­pfahl, das Na­mens­schild­chen, eine Fa­mi­li­en­an­zei­ge (zwei Spal­ten breit / 79 Mil­li­me­ter hoch, zu be­stel­len über an­zei­gen­an­nah­me@​funkemedien.​de) sowie vier Gut­schei­nen für Essen und Ge­trän­ke beim Pflanz­fest. Bei der An­mel­dung bitte auf die kor­rek­te Schreib­wei­se der Kin­der­na­men ach­ten! Zum Pflanz­fest in der Leit­me­cke wird alles vor­han­den sein, was zum Ein­pflan­zen nötig ist. es hat sich aber be­währt, selbst einen Spa­ten mit­zu­brin­gen.

Ein Klimawald zeichne sich dadurch aus, dass rund um jeden Baum vier Meter zu allen Seiten frei blieben, wo sich Wildnis entfalten könne. Im Babywald stehen dafür Eichen, Wildkirschen und Linden zur Auswahl. Zum Vergleich: Im früher üblichen „Waldverband“ standen die Bäume längst nicht so luftig, sondern in der Reihe nur einen Meter weit auseinander, und die Reihe dahinter hatte gerade zwei Meter Abstand.

Das Nachpflanzen auf Waldschadensflächen, das im Mendener Babywald eher kleinteilig passiert, wird in Kürze am Limberg jetzt in großem Stil vorgenommen, kündigt Basse an. „Am Limberg, wo wir massenhaft Käferholz für China abtransportieren mussten, werden wir 18.000 neue Bäume setzen.“ Allein der Mendener Stadtwald habe durch Stürme und Dürre insgesamt 120 Hektar Fichtenbestand verloren, bei 620 Hektar Gesamtgröße ein enormer Verlust. Stehengeblieben sind die restlichen 500 Hektar Laubwald. Beim Nachpflanzen, so Basse, würden auch die Spenden der Lions-Damen und einer Firma aus dem letzten jahr eingesetzt.

Investition in die Zukunft: Der Babywald ist auch ein Klimawald

Mit dem Babywald seien in den letzten Jahren insgesamt etwa 1,5 Hektar wieder aufgeforstet worden – eine verhältnismäßig kleine Fläche also. Doch was nicht ist, kann ja noch werden: Für die kommenden Jahre ist genügend Fläche vorhanden, um der Babywald-Aktion noch ein langes Leben zu bescheren.

Und à propos langes Leben: Mit dem Pflanztag sollte das Kümmern um den Babybaum nicht beendet sein, sagt Basse. „Zumindest am Anfang sollte man dem Bäumchen an heißen Tagen mal eine Wasserspende gönnen, damit er auch durchkommt.“