Menden: 22-Jähriger unter Drogen mit Rostlaube unterwegs

Die Polizei hält den jungen Mann aus Menden mit seinem Pkw auf der Westtangente an. Das Fahrzeug entpuppt sich als Rostlaube, der Fahrer steht unter Drogen.

Unter Drogen mit Schrottauto unterwegs: Der junge Mann aus Menden zeigte sich froh, dass ihn die Polizei auf der Westtangente stoppte.

Was für ein Start ins neue Jahr für einen 22-Jährigen aus Menden. Die Polizei hielt ihn am Neujahrsabend auf der Westtangente an. Er war mit seinem Pkw auffallend langsam unterwegs. Aber das war längst nicht alles.

Bei erlaubten 70 km/h fuhr der 22-jährige Mendener mit seinem Pkw lediglich 40 km/h, als er gegen 18.40 Uhr der Polizei auf der Westtangente auffiel. Zudem verursachte das Auto erhebliche Geräusche bei der Fahrt.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer einen verwirrten Eindruck machte. Es sei froh darüber, angehalten worden zu sein, sagte der Fahrer laut Polizei. So könnte er wenigstens keine andere Verkehrsteilnehmer mehr gefährden.

Schrottauto: TÜV war bereits im Mai 2020 abgelaufen

Wie recht der junge Mann mit seiner Einschätzung hatte, zeigte die Überprüfung des Pkw. So war der TÜV bereits im Mai 2020 abgelaufen. Die beiden vorderen Reifen waren so weit abgefahren, dass bereits die Karkasse sichtbar war. Ansonsten waren noch deutlich sichtbarer Rostbefall an neuralgischen Punkten feststellbar. Die Polizei stellte die Kennzeichen des Pkw, unter anderem zur Gefahrenabwehr, sicher.

