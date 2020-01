Mahnwachen in ganz Deutschland angekündigt

Die Mahnwache „Fridays gegen Altersarmut“ sollte eigentlich am Freitag nächster Woche, 24. Januar, von 17 bis 19 Uhr vor dem Alten Rathaus stattfinden. An dem Tag sind in ganz Deutschland Mahnwachen angekündigt.

Sandra Hanslicek, die die Mendener Aktion organisierte, hatte sich bereits um Plakate gekümmert, die Mahnwache bei der Kreispolizei in Iserlohn angemeldet und die für derartige Veranstaltungen vorgeschriebenen Sicherheitskräfte gekümmert.

Am Montag hat sie die Mahnwache abgesagt und alle weiteren Pläne zunächst auf Eis gelegt.