Märkischer Kreis: 1800 Menschen in Altenheimen geimpft

Märkischer Kreis Im Märkischen Kreis sind gut 1800 Menschen in Alten- und Pflegeheimen geimpft. Darunter sind auch gut 800 Pflegekräfte.

Insgesamt sind im Märkischen Kreis 1767 Menschen mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus versorgt worden. 53 Prozent der Impfungen erhielten Bewohner von Pflege- und Altenheime. Dort wurden knapp 1000 Senioren und Seniorinnen mit dem Impfstoff versorgt. Dazu wurden gut 800 Pflegekräfte geimpft.

Die Zahlen vom neuen Corona-Impfstoff beziehen sich auf die Impfungen in Pflege- und Altenheimen. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) veröffentlicht und aktualisiert diese Daten täglich. Bislang, so heißt es seitens der KVWL, geht es mit großen Schritten voran. "Was gestern an Impfstoff geliefert wurde, ist heute bereits verimpft. Die mobilen Teams, die Alten- und Pflegeheime und alle weiteren Beteiligten leisten hier wirklich einen großartigen Job“, betont Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL).

Bis Ende Januar werden alle der laut NRW-Gesundheitsministerium berechtigten Heime mit der ersten Schutzimpfung versorgt sein, parallel dazu startet in den nächsten Tagen in vielen Einrichtungen die zweite Impfrunde. „Mit der Impfung in den Alten- und Pflegeheimen sind wir einen wichtigen Schritt bei der Bekämpfung des Virus weitergekommen. Damit haben wir die erste Etappe bald geschafft“, sind auch Dr. Volker Schrage, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVWL, und Thomas Müller, KVWL-Vorstand, überzeugt.