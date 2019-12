Märkische Bank: Täter wollen Geldautomaten manipulieren

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Montag (16. Dezember) an Geldautomaten der Märkischen Bank zu schaffen gemacht und versucht die Software zu manipulieren. Betroffen ist auch der Geldautomat an der Mendener Poststraße.

Die Polizei meldet Vorfälle an insgesamt acht Geldautomaten der Bank in Iserlohn, Hemer und Menden. Die Täter brachen laut Polizei jeweils ein Bedienteil der typgleichen Automaten ab, um die Software der Geräte zu manipulieren und Auszahlungen zu veranlassen. Das ist ihnen allerdings im Iserlohner Raum in keinem der Fälle gelungen.

Geldautomaten bei Märkischer Bank zunächst stillgelegt

Die Automaten wurden von der Märkischen Bank zunächst stillgelegt. Sie werden überprüft, um jede Gefahr zu vermeiden, und sollten heute im Laufe des Tages wieder online gehen. Der Schaden an den Automaten ist nach bisherigen Einschätzungen gering. Betroffen waren Geldautomaten in Letmathe (Hagener Straße), Hemer Auf dem Hammer, Iserlohn Düsingstraße und Schillerplatz sowie Menden Poststraße.

Hinweise an die Polizei: 02373/90990.

