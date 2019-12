Lendringser Dorfadvent trotzt dem Sturm – nur Josef kippt um

Alles ausverkauft! Es ist kurz nach 16 Uhr am Sonntag und Sven Haja muss abwinken. Der Crêpes-Teig am Stand des Stadtteiltreffs ist alle. Komplett weg! Nach dem verregneten Freitag und Samstag hatten die Ehrenamtlichen für den Sonntag knapper kalkuliert. Und dann reißt der Sonntag doch noch alles raus beim Lendringser Dorfadvent.

Voller Lendringser Platz beim Dorfadvent 2019. Foto: Arne Poll / WP

Auf dem Lendringser Platz tummeln sich die Menschen – kein unangenehmes Gedränge, eher kuschelig, so wie man sich das gewünscht hat. Die Veranstalter von der Werbegemeinschaft sind „ziemlich zufrieden“. Marion Kölling und ihr Team stehen auf der Bühne und drehen unermüdlich an der Lostrommel. 145 Pakete mit Gewinnen sind an den Mann, die Frau und – oftmals eher – an das Kind zu bringen. „Wir haben 1000 Lose verkauft“, sagt Marion Kölling, die Vorsitzende der Händlervereinigung. Jetzt, am Sonntagabend, wollen alle Loskäufer natürlich wissen, ob sie vielleicht gewonnen haben.

„Die Entscheidung, auf den Platz zu gehen war genau richtig“, sagt Kölling. Es ist ein richtiger kleiner Weihnachtsmarkt über drei Tage mit Karussell, Bratwürstchen und Glühwein. Gruppen wie „Aktiv für Lendringsen“ halten tapfer die Stellung. Fast alle stehen hier im Ehrenamt, brutzeln Würstchen und zapfen Glühwein.

Verkaufsoffener Sonntag lockt Menschen auf den Lendringser Platz

Die Krippe beim Dorfadvent. Im Sturm kippte Josef um. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Klingt nach einem fast perfekten Wochenende, wären da nicht der Freitag und der Samstag gewesen. „Wir haben natürlich überlegt, was wir machen“, sagt Marion Kölling. Am Ende blieb den Veranstaltern nicht viel anderes übrig als Regen und Sturm einfach vorüberziehen zu lassen. Marion Kölling beklagt einen Totalschaden am Pavillon, Josef in der Krippe fiel einfach um (kein Glühwein!), die Wichtel kullerten quer über den Lendringser Platz und auch der Nikolaus sah am Samstag nach der Bescherung eher aus wie ein begossener Pudel.

Kann alles passieren, sagen die Veranstalter. Ist eben das Wetter. „Samstag war ganz extrem“, heißt es geradezu wortgleich an jedem zweiten Stand. Aber was soll’s. Thomas Wortmann vom gleichnamigen Modehaus freut sich, dass seine Modenschau am Samstag nicht total ins Wasser fiel. „Ich bin überwältigt, wie viele Leute trotzdem gekommen sind“, sagt Wortmann.

Händler aus Lendringsen präsentieren sich mit ihren Geschäften

Der Sonntag lockt dann auch noch ein paar Kunden in die verkaufsoffenen Geschäfte. Weil dieses Mal fast alle Stände geballt auf dem Lendringser Platz stehen, sieht es nicht aus als ob der verkaufsoffene Sonntag allzu gut angenommen würde. Das täusche aber, erklärt die Werbegemeinschaftsvorsitzende. „Meine Mitarbeiterin hat mir gerade gesagt, dass gut zu tun ist.“ Lohnt sich die Öffnung denn für die Händler? „Wir reden hier nicht von lohnen“, sagt Marion Kölling. Wir präsentieren uns den Kunden. Wir zeigen, dass wir da sind und was wir können. Da muss nicht immer direkt die Kasse klingeln.“ Sie setze viel mehr auf die langfristigen Effekte.

Und beim Stadtteiltreff freuen sich die Helfer gleichzeitig zum ausverkauften Crêpes über die Einnahmen für die Segelfreizeit der Kinder im Sommer. Und weil alles aufgegessen ist, gibt’s ja vielleicht auch im nächsten Jahr nur gutes Wetter.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!